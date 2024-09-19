Європарламент закликав зняти обмеження на використання Україною західної зброї по території рф

Євродепутати підтримали резолюцію, в якій закликають західних партнерів негайно зняти обмеження на використання Україною західної зброї по території рф.

Європейський парламент 19 вересня закликав країни-члени ЄС зняти для України обмеження на використання західного озброєння для ураження цілей на території рф.

За відповідну резолюцію «Підтримка Україні країнами-членами ЄС» проголосували 425 депутатів, проти - 131, утрималося 63. Загалом проголосувало 619 депутатів.

«ЄП закликає держави-члени негайно зняти обмеження на використання західних систем озброєння, поставлених в Україну, проти законних військових цілей на території росії, оскільки це перешкоджає можливості України повною мірою реалізувати своє право на самооборону згідно з міжнародним правом та робить Україну вразливою до нападів на її населення та інфраструктуру», - йдеться в резолюції.

Європарламент зазначає, що недостатнє постачання боєприпасів і зброї та обмеження на їх застосування «ризикують підірвати зусилля, докладені дотепер, і глибоко шкодує про скорочення фінансового обсягу двосторонньої військової допомоги Україні з боку держав-членів».

«У зв'язку з цим ЄП повторює свої заклики до держав-членів виконати своє зобов'язання від березня 2023 року щодо постачання одного мільйона снарядів до України, прискорити постачання зброї, зокрема сучасних систем ППО та іншої зброї й боєприпасів, у відповідь на чітко визначені потреби, включно з ракетами Taurus», — йдеться у документі.

У зв'язку з цим ЄП також закликав «до якнайшвидшого виконання зобов'язань, ухвалених у рамках спільних зобов'язань з безпеки між ЄС і Україною, і підтвердив свою позицію, що всі держави-члени ЄС і союзники з НАТО мають колективно й індивідуально взяти на себе зобов'язання підтримувати Україну у військовому плані, виділяючи щонайменше 0,25% свого ВВП на рік».

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