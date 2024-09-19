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Европарламент призвал снять ограничения на использование Украиной западного оружия по территории России.

14:22, 19 сентября 2024
Евродепутаты поддержали резолюцию, в которой призывают западных партнеров немедленно снять ограничения на использование Украиной западного оружия по территории России.
Европарламент призвал снять ограничения на использование Украиной западного оружия по территории России.
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Европейский парламент 19 сентября призвал страны-члены ЕС снять для Украины ограничения на использование западного вооружения для поражения целей на территории рф.

За соответствующую резолюцию «Поддержка Украине странами-членами ЕС» проголосовали 425 депутатов, против – 131, воздержалось 63. Всего проголосовало 619 депутатов.

«ЕП призывает государства-члены немедленно снять ограничения на использование западных систем вооружения, поставленных в Украину, против законных военных целей на территории россии, поскольку это препятствует возможности Украины в полной мере реализовать свое право на самооборону в соответствии с международным правом и делает Украину уязвимой к нападениям на ее население и инфраструктуру», - говорится в резолюции.

Европарламент отмечает, что недостаточная поставка боеприпасов и оружия и ограничение на их применение «рискуют взорвать усилия, приложенные до сих пор, и глубоко сожалеет о сокращении финансового объема двусторонней военной помощи Украине со стороны государств-членов».

«В связи с этим ЕП повторяет свои призывы к государствам-членам выполнить свое обязательство от марта 2023 года по поставке одного миллиона снарядов в Украину, ускорить поставки оружия, в частности современных систем ПВО и другого оружия и боеприпасов, в ответ на четко определенные потребности, включая ракеты Taurus», — говорится в документе.

В этой связи ЕП также призвал «к скорейшему исполнению обязательств, принятых в рамках совместных обязательств по безопасности между ЕС и Украиной, и подтвердил свою позицию, что все государства-члены ЕС и союзники из НАТО имеют коллективно и индивидуально взять на себя обязательство поддерживать Украину в военном плане, выделяя не менее 0,25% своего ВВП в год».

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