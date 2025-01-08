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Новый глава Налоговой службы Руслан Кравченко: «Выполнение планов и наполнение бюджета должно стать ключевой целью с ежемесячным повышением показателей»

17:05, 8 января 2025
Новый глава ГНС Руслан Кравченко подчеркнул, что будущее место работы каждого регионального руководителя налоговой зависит исключительно от результатов его работы, других критериев нет и не будет, а выполнение планов и наполнение бюджета должно стать ключевой целью с ежемесячным повышением показателей.
Новый глава Налоговой службы Руслан Кравченко: «Выполнение планов и наполнение бюджета должно стать ключевой целью с ежемесячным повышением показателей»
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Недавно назначенный глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко провел первое совещание с руководителями территориальных управлений, определив ключевые задачи службы.

Как цитирует его Налоговая служба, по кадровому вопросу и переназначениям Руслан Кравченко подчеркнул, что «будущее место работы каждого регионального руководителя зависит исключительно от результатов его работы, других критериев нет и не будет». Выполнение планов и наполнение бюджета, подчеркнул глава ГНС, должно стать ключевой целью с ежемесячным повышением показателей.

Первоочередными задачами для всей службы Руслан Кравченко определил прекращение безосновательного отнесения хозяйствующих субъектов к рисковым и блокированию налоговых накладных.

«Прекращение безосновательного отнесения к рисковым и безосновательным блокировкам накладных – это наша с вами первоочередная задача. Что касается блокировки – я понимаю, система работает несовершенно, поэтому будем пытаться изменить, чтобы было досконально. Особое внимание прошу уделить комиссиям, принимающим решение о разблокировании или выводе из рисков – сегодня бизнес кричит, что требуют какие-то «откаты», проценты за разблокировку. Вы должны вместе со мной навести порядок, контролировать работу комиссий, чтобы бизнес понял – налоговая работает на бизнес, который добросовестно платит налоги», – добавил он.

Руслан Кравченко также отметил важность открытого диалога с предпринимателями. Каждый работник налоговой должен не только объяснять причины блокировок, но и помогать бизнесу избегать ошибок.

«Мы должны не создавать проблемы, а помогать их решать в рамках закона», – подытожил Глава ГНС.

Напомним, недавно председатель Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев вместе с коллегами зарегистрировал законопроект 12359 о внесении изменений в Налоговый кодекс по оценке эффективности и результативности деятельности налоговых органов. Согласно проекту, предлагается, чтобы оценка работы налоговиков зависела не только от объема собранных налогов.

Также напомним, что, будучи начальником КОВА Руслан Кравченко подчеркивал, что общинам, которые не дают информацию о собственниках земли для целей налогообложения, придется объяснять это прокуратуре.

До назначения в КОВА Руслан Кравченко являлся руководителем Бучанской прокуратуры. Проходил кандидатом на должность нового директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

До того, как возглавить Бучанскую окружную прокуратуру Киевской области, Руслан Кравченко работал начальником управления процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса Офиса Генерального прокурора.

Автор: Наталя Мамченко

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Новый глава Налоговой службы Руслан Кравченко: «Выполнение планов и наполнение бюджета должно стать ключевой целью с ежемесячным повышением показателей»

Новый глава ГНС Руслан Кравченко подчеркнул, что будущее место работы каждого регионального руководителя налоговой зависит исключительно от результатов его работы, других критериев нет и не будет, а выполнение планов и наполнение бюджета должно стать ключевой целью с ежемесячным повышением показателей.

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