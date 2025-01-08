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ГБР задержало командира одной из рот 155 ОМБр, ушедшего в СЗЧ и подстрекавшего на это подчиненных

16:46, 8 января 2025
По данным Госбюро расследований, старший лейтенант отказался выполнить приказ о передаче роты в подчинение другому подразделению, приказал своим бойцам бежать без оружия и самовольно покинул место службы.
ГБР задержало командира одной из рот 155 ОМБр, ушедшего в СЗЧ и подстрекавшего на это подчиненных
Фото: ГБР
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Сотрудники Государственного бюро расследований совместно со Службой безопасности задержали и объявили подозрение командиру одной из рот 155-й отдельной механизированной бригады, который самовольно покинул место службы и склонил к этому своих подчиненных. Об этом сообщает ГБР. 

Установлено, что старший лейтенант в конце прошлого года не выполнил приказ о передаче возглавляемой им роты в оперативное подчинение другому подразделению. Он приказал своим бойцам бежать без оружия и сам самовольно покинул место несения службы.

Командир роты был задержан в Ровенской области. Его доставили в Киев, где сообщили о подозрении в самовольном оставлении мест несения службы и отказе выполнить приказ.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог. Какой размер залога – не уточняется.

Напомним, что ГБР изучает информацию о 155 бригадах, открыто производство по двум статьям о дезертирстве и превышении служебных полномочий военными. Ранее в СМИ сообщали о массовых случаях СЗЧ в бригаде. 

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый сообщил о планах стабилизировать ситуацию в 155-й бригаде, в частности, по улучшению комплектования и подготовки, а также внедрению горячей линии для военных.

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