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ДБР затримало командира однієї з рот 155 ОМБр, який пішов у СЗЧ і підбурював на це підлеглих

16:46, 8 січня 2025
За даними Держбюро розслідувань, старший лейтенант відмовився виконати наказ про передачу роти в підпорядкування іншому підрозділу, наказав своїм бійцям втекти без зброї та самовільно покинув місце служби.
ДБР затримало командира однієї з рот 155 ОМБр, який пішов у СЗЧ і підбурював на це підлеглих
Фото: ДБР
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Співробітники Державного бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки затримали та оголосили підозру командиру однієї з рот 155 окремої механізованої бригади, який самовільно покинув місце служби і схилив до цього своїх підлеглих. Про це повідомляє ДБР. 

Встановлено, що старший лейтенант наприкінці минулого року не виконав наказ щодо передачі очолюваної ним роти в оперативне підпорядкування іншого підрозділу. Натомість він наказав своїм  бійцям тікати без зброї та сам самовільно залишив місце несення служби.

Командира роти було затримано у Рівненської області. Його доставили в Київ, де повідомили про підозру у самовільному залишені місця несення служби та відмові виконати наказ.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу. Який розмір застави - не уточнюється.

Нагадаємо, що ДБР вивчає інформацію щодо 155 бригади, відкрито провадження за двома статтями про дезертирство й перевищення службових повноважень військовими. Раніше у ЗМІ повідомили про масові випадки СЗЧ у бригаді.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий розповів про плани стабілізувати ситуацію в 15-й бригаді, зокрема через покращення комплектування та підготовки, а також впровадження гарячої лінії для військових.

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ЗСУ військові ДБР затримання

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