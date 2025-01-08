ДБР затримало командира однієї з рот 155 ОМБр, який пішов у СЗЧ і підбурював на це підлеглих

За даними Держбюро розслідувань, старший лейтенант відмовився виконати наказ про передачу роти в підпорядкування іншому підрозділу, наказав своїм бійцям втекти без зброї та самовільно покинув місце служби.

Фото: ДБР

Співробітники Державного бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки затримали та оголосили підозру командиру однієї з рот 155 окремої механізованої бригади, який самовільно покинув місце служби і схилив до цього своїх підлеглих. Про це повідомляє ДБР.

Встановлено, що старший лейтенант наприкінці минулого року не виконав наказ щодо передачі очолюваної ним роти в оперативне підпорядкування іншого підрозділу. Натомість він наказав своїм бійцям тікати без зброї та сам самовільно залишив місце несення служби.

Командира роти було затримано у Рівненської області. Його доставили в Київ, де повідомили про підозру у самовільному залишені місця несення служби та відмові виконати наказ.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу. Який розмір застави - не уточнюється.

Нагадаємо, що ДБР вивчає інформацію щодо 155 бригади, відкрито провадження за двома статтями про дезертирство й перевищення службових повноважень військовими. Раніше у ЗМІ повідомили про масові випадки СЗЧ у бригаді.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий розповів про плани стабілізувати ситуацію в 15-й бригаді, зокрема через покращення комплектування та підготовки, а також впровадження гарячої лінії для військових.

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