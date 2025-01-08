Неналежний контроль та помилки під час комплектування, — командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий пояснив ситуацію в 155-й бригаді

Михайло Драпатий розповів про плани стабілізувати ситуацію в 15-й бригаді, зокрема через покращення комплектування та підготовки, а також впровадження гарячої лінії для військових.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий повідомив, що доповів Президенту Володимиру Зеленському про ситуацію в 155-й бригаді "Анна Київська". Як відомо, раніше у ЗМІ була інформація про масові випадки СЗЧ у бригаді.

"Роз’яснив ситуацію, назвав причини, відповідальних. Також зустрічався з командуванням бригади та французькими журналістами, які зараз працюють в підрозділі, відвідують позиції, щоб на власні очі побачити, як воїни “Анни Київської” виконують бойові задачі та оперують наданим Францією озброєнням.

Вважаю, що було зарано виходити в публічну площину до встановлення всіх обставин, однак станом на сьогодні уже можу поінформувати суспільство про заходи, які вживаються в КСВ, для стабілізації ситуації в 155 бригаді", - повідомив у Фейсбук Драпатий.