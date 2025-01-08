Неналежний контроль та помилки під час комплектування, — командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий пояснив ситуацію в 155-й бригаді

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий повідомив, що доповів Президенту Володимиру Зеленському про ситуацію в 155-й бригаді "Анна Київська". Як відомо, раніше у ЗМІ була інформація про масові випадки СЗЧ у бригаді.
"Роз’яснив ситуацію, назвав причини, відповідальних. Також зустрічався з командуванням бригади та французькими журналістами, які зараз працюють в підрозділі, відвідують позиції, щоб на власні очі побачити, як воїни “Анни Київської” виконують бойові задачі та оперують наданим Францією озброєнням.
Вважаю, що було зарано виходити в публічну площину до встановлення всіх обставин, однак станом на сьогодні уже можу поінформувати суспільство про заходи, які вживаються в КСВ, для стабілізації ситуації в 155 бригаді", - повідомив у Фейсбук Драпатий.
Він зазначив, що всі події зі створенням 155-ї бригади сталися до його призначення, але він вважає "своїм обов'язком реагувати на проблеми підпорядкованого підрозділу та вирішувати їх системно – на всіх рівнях, які від мене залежать".
Так, за його словами, формування та озброєння "з нуля" нової бригади спільно з іншою країною відбувалося вперше і в доволі стислі терміни – лише за кілька місяців. Драпатий наголосив, що ніхто не мав такого досвіду раніше, тому неможливо було передбачити всі нюанси та деталі цього процесу.
"Проект такого масштабу для Командування Сухопутних військ став викликом, і не всі служби спрацювали на відмінно. Французька сторона повністю виконала свої зобов'язання перед Україною. Завдання за Збройними Силами – довести, що він є ефективним та виправити всі помилки, а також – не повторювати їх у майбутньому", – сказав командувач СВ.
За словами Драпатого, під час створення бригади з боку відповідальних були допущені системні недоліки. Йдеться про неналежне управління та контроль за всім процесом, помилки під час комплектування, не завжди виважені рішення щодо управління особовим складом, запізніла реакція вищого командування на проблеми, що виникали в процесі створення бригади.
"Більшість системних недоліків, допущених командуванням Сухопутних військ, Генеральним штабом ЗСУ, Оперативним командуванням на всіх етапах формування 155-ї бригади наразі проаналізовані, їм надана оцінка, з окремих питань вже реалізують рішення", – зазначив командувач Сухопутних військ.
Наразі бригада перебуває на фронті менш як місяць. За словами Драпатого, це той період, коли проявляються всі недоліки у комплектуванні та підготовці особового складу.
"Попри всі складнощі, бригада зайняла смугу, виконує бойові завдання, тримає позиції, і паралельно – працює над усуненням помилок та покращенням боєздатності. Це відбувається в трьох напрямках: підготовка та бойовий дух, забезпечення, управління та керованість особовим складом", – наголосив Драпатий.
Також він додав, що наразі основною метою є комплектування бригади досвідченими офіцерами та командирами всіх ланок. Цим питанням він займається особисто. Також Драпатий отримав від комбрига потребу в забезпеченні, яка "вже опрацьовується на всіх рівнях".
Крім того, для посилення командира в підрозділах наразі працює спеціальна група фахівців-психологів.
За словами командувача Сухопутних військ, "є певні результати, наприклад, повернення військовослужбовців, що самовільно залишили частину".
Крім цього, він додав, що бійці бригади бачать не лише проблеми, але і позитивні сторони. Зокрема, розвиток безпілотних систем в бригаді, впровадження Армія+, наявність якісного озброєння, наданого партнерами.
"Саме тому за моїм рішенням відсьогодні діятиме спеціальна гаряча лінія командувача Сухопутних військ для військовослужбовців 155 бригади. Окрім офіційних щоденних доповідей хочу мати прямий контакт та чути бійця, розуміти, наскільки наші рішення впливають на його мотивацію та реальний стан справ", – написав Драпатий.
Так, бійці щоденно з 09:00 до 18:00 можуть звертатись за номером 0800-500-410 (після прослуховування – цифра 5).
Нагадаємо, що ДБР вивчає інформацію щодо 155 бригади, відкрито провадження за двома статтями про дезертирство й перевищення службових повноважень військовими.
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