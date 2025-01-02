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ДБР вивчає інформацію щодо 155 бригади, відкрито провадження за двома статтями

16:12, 2 січня 2025
Справа розслідується за статтями про перевищення повноважень та дезертирство.
ДБР вивчає інформацію щодо 155 бригади, відкрито провадження за двома статтями
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Державне бюро розслідувань розслідує факти, викладені у ЗМІ щодо 155 механізованої бригади «Анна Київська». Про це повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян, пише Інтерфакс-Україна.

За її словами, провадження розслідують за статтями про перевищення повноважень і дезертирство.

«ДБР справді вивчає факти, викладені у ЗМІ, у межах кримінального провадження, порушеного за ст. 426-1 (перевищення військовою особою влади або службових повноважень) і ст. 408 (дезертирство) Кримінального кодексу України. Розслідування триває», - сказала вона.

Нащодавно у медіа написали про проблеми, що стосуються 155-ї механізованої бригади «Анна Київська».

За словами журналіста Юрія Бутусова, провадження перебуває на контролі Верховного Головнокомандувача, Міністра оборони та Головнокомандувача ЗСУ.

«Один із відповідальних за формування бригади керівників помер від серцевого нападу, а комбриг звільнений одразу після вступу бригади в бій. До того, як бригада зробила перший постріл, її самовільно залишили 1700 військовослужбовців», - написав журналіст.

Тетяна Сапьян зауважила, що говорити про якісь попередні результати поки що рано.

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військові ДБР

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