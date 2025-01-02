Чи може виплачуватися пенсія за довіреністю — відповідь ПФ

У ПФ заявили, що строк виплати пенсії за довіреністю не може перевищувати 12 місяців.

Фото: gre4ka.info

Пенсійний фонд України пояснив, чи може виплачуватися пенсія за довіреністю.

У відомстві нагадали, що відповідно до статті 47 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсія може виплачуватись за довіреністю.

Термін дії довіреності визначається в самому документі. Однак строк виплати пенсії за ним не може перевищувати 12 місяців.

«Після спливу 12 місяців дії довіреності пенсіонеру потрібно особисто звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України та подати заяву про продовження виплати пенсії за довіреністю», - заявили у ПФ.

Також там додали, що виплата за довіреністю здійснюється ще один рік, починаючи з місяця, що настає після подання заяви.

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