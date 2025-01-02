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Может ли выплачиваться пенсия по доверенности – ответ ПФ

22:36, 2 января 2025
В ПФ заявили, что срок выплаты пенсии по доверенности не может превышать 12 месяцев.
Может ли выплачиваться пенсия по доверенности – ответ ПФ
Фото: gre4ka.info
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Пенсионный фонд Украины объяснил, может ли выплачиваться пенсия по доверенности.

В ведомстве напомнили, что согласно статье 47 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» пенсия может выплачиваться по доверенности.

Срок действия доверенности определяется в самом документе. Однако срок выплаты пенсии по нему не может превышать 12 месяцев.

«По истечении 12 месяцев действия доверенности пенсионеру нужно лично обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины и подать заявление о продлении выплаты пенсии по доверенности», - заявили в ПФ.

Также там добавили, что выплата по доверенности производится еще один год, начиная с месяца, следующего после подачи заявления.

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