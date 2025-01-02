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ГБР изучает информацию о 155 бригаде, открыто производство по двум статьям

16:12, 2 января 2025
Дело расследуется по статьям о превышении полномочий и дезертирстве.
ГБР изучает информацию о 155 бригаде, открыто производство по двум статьям
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Государственное бюро расследований расследует факты, изложенные в СМИ по 155 механизированной бригаде «Анна Киевская». Об этом сообщила советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян, пишет Интерфакс-Украина.

По ее словам, производство расследуют по статьям о превышении полномочий и дезертирстве.

«ГБР действительно изучает факты, изложенные в СМИ, в рамках уголовного производства, возбужденного по ст. 426-1 (превышение военным лицом власти или служебных полномочий) и ст. 408 (дезертирство) Уголовного кодекса Украины. Расследование продолжается», – сказала она.

Недавно в СМИ написали о проблемах, касающихся 155-й механизированной бригады «Анна Киевская».

По словам журналиста Юрия Бутусова, производство находится на контроле Верховного Главнокомандующего, Министра обороны и Главнокомандующего ВСУ.

«Один из ответственных за формирование бригады руководителей умер от сердечного приступа, а комбриг уволен сразу после вступления бригады в бой. До того, как бригада произвела первый выстрел, ее самовольно покинули 1700 военнослужащих», - написал журналист.

Татьяна Сапьян отметила, что говорить о каких-то предварительных результатах пока рано.

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