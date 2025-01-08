Ненадлежащий контроль и ошибки при комплектовании, — командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый объяснил ситуацию в 155-й бригаде

Михаил Драпатый рассказал о планах стабилизировать ситуацию в 15-й бригаде, в частности, по улучшению комплектования и подготовки, а также внедрению горячей линии для военных.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый сообщил, что доложил Президенту Владимиру Зеленскому о ситуации в 155-й бригаде "Анна Киевская". Как известно, ранее в СМИ была информация о массовых случаях СЗЧ в бригаде.

"Разъяснил ситуацию, назвал причины, ответственных. Также встречался с командованием бригады и французскими журналистами, которые сейчас работают в подразделении, посещают позиции, чтобы собственными глазами увидеть, как воины "Анны Киевской" выполняют боевые задачи и оперируют предоставленным Францией вооружением.

Считаю, что было рано выходить в публичную плоскость до установления всех обстоятельств, однако по состоянию на сегодняшний день уже могу проинформировать общество о принимаемых в КСО мероприятиях для стабилизации ситуации в 155 бригаде", - сообщил в Фейсбук Драпатый.

Он отметил, что все события с созданием 155-й бригады произошли до его назначения, но считает "своей обязанностью реагировать на проблемы подчиненного подразделения и решать их системно - на всех уровнях, которые от меня зависят".

Так, по его словам, формирование и вооружение "с нуля" новой бригады совместно с другой страной происходило впервые и в довольно сжатые сроки - всего за несколько месяцев. Драпатый подчеркнул, что никто не имел такого опыта раньше, поэтому невозможно было предугадать все нюансы и детали этого процесса.

"Проект такого масштаба для Командования Сухопутных войск стал вызовом, и не все службы сработали на отлично. Французская сторона полностью выполнила свои обязательства перед Украиной. Задача по Вооруженным Силам – доказать, что он эффективен и исправить все ошибки, а также – нет повторять их в будущем", – сказал командующий СВ.

По словам Драпатого, во время создания бригады со стороны ответственных были допущены системные недостатки в процессе создания бригады.

"Большинство системных недостатков, допущенных командованием Сухопутных войск, Генеральным штабом ВСУ, Оперативным командованием на всех этапах формирования 155-й бригады проанализированы, им дана оценка, по отдельным вопросам уже реализуют решения", - отметил командующий Сухопутными войсками.

В настоящее время бригада находится на фронте менее месяца.

"Несмотря на все сложности, бригада заняла полосу, выполняет боевые задания, держит позиции, и параллельно – работает над устранением ошибок и улучшением боеспособности. Это происходит в трех направлениях: подготовка и боевой дух, обеспечение, управление и управляемость личным составом", – подчеркнул Драпатый.

Также он добавил, что в настоящее время основной целью является комплектование бригады опытными офицерами и командирами всех звеньев. Этим вопросом он занимается лично.

Кроме того, для усиления командира в подразделениях работает специальная группа специалистов-психологов.

По словам командующего Сухопутными войсками, "есть определенные результаты, например, возвращение военнослужащих, самовольно покинувших часть".

Кроме того, он добавил, что бойцы бригады видят не только проблемы, но и положительные стороны. В частности, развитие беспилотных систем в бригаде, внедрение Армия+, наличие качественного вооружения, предоставленного партнерами.

"Именно поэтому по моему решению с сегодняшнего дня будет действовать специальная горячая линия командующего Сухопутными войсками для военнослужащих 155 бригады. Кроме официальных ежедневных докладов хочу иметь прямой контакт и слышать бойца, понимать, насколько наши решения влияют на его мотивацию и реальное положение дел", - написал Драпатый.

Так, бойцы ежедневно с 09:00 до 18:00 могут обращаться по номеру 0800-500-410 (после прослушивания цифра 5).

Напомним, что ГБР изучает информацию о 155 бригадах, открыто производство по двум статьям о дезертирстве и превышении служебных полномочий военными.

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