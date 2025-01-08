Плательщиками НДС могут быть физические и юридические лица – плательщики ЕН ІІІ группы, которые выбрали ставку в 3%.

Главное управление ГНС в Днепропетровской области разъяснило, кто из плательщиков единого налога может быть плательщиком налога на добавленную стоимость.

Так, для целей налогообложения налогом на добавленную стоимость (НДС) согласно п. 180.1 ст. 180 Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 г. № 2755-VI с изменениями и дополнениями плательщиком НДС, в частности, является любое лицо, которое зарегистрировано или подлежит регистрации как налогоплательщик.

В случае если общая сумма от осуществления операций по поставке товаров/услуг, подлежащих налогообложению в соответствии с разд. V НКУ, в том числе операций по поставке товаров/услуг с использованием локальной или глобальной компьютерной сети (в частности, но не исключительно путем установки специального приложения или приложения на смартфонах, планшетах или других цифровых устройствах), начислена (уплачена) такому лицу в течение последних 12 календарных месяцев, совокупно превышающих 1 000 000 гривен (без учета НДС), такое лицо обязано зарегистрироваться как плательщик НДС в контролирующем органе по своему местонахождению (месту жительства) с соблюдением требований, предусмотренных ст. 183 НКУ, кроме лица, являющегося плательщиком единого налога первой – третьей группы (п. 181.1 ст. 181 НКУ).

Применение упрощенной системы налогообложения регламентировано главой 1 разд. XIV НКУ.

Статьей 297 НКУ, в частности, предусмотрено, что плательщики единого налога освобождаются от обязанности начисления, уплаты и представления налоговой отчетности по НДС с операций по поставке товаров, работ и услуг, место поставки которых расположено на таможенной территории Украины, кроме НДС, уплачиваемого физическими лицами и юридическими лицами, избравшими ставку единого налога, определенную п.п. 1 п. 293.3 ст. 293 НКУ, а также уплачиваемый плательщиками единого налога четвертой группы.

Согласно п. 293.3 ст. 293 НКУ процентная ставка единого налога для плательщиков третьей группы устанавливается в размере:

- 3% дохода – в случае уплаты НДС согласно НКУ;

- 5% дохода – при включении НДС в состав единого налога.

Ставка единого налога, определенная для третьей группы в размере 3%, может быть избрана:

а) субъектом хозяйствования, зарегистрированным плательщиком НДС в соответствии с разд. V НКУ, в случае перехода им на упрощенную систему налогообложения;

б) плательщиком единого налога третьей группы, избравшего ставку единого налога в размере 5%, в случае добровольного изменения ставки единого налога;

в) субъектом хозяйствования, не зарегистрированным плательщиком НДС, в случае его перехода на упрощенную систему налогообложения или изменения группы плательщиков единого налога путем регистрации плательщиком НДС в соответствии с разд. V НКУ (п. 293.8 ст. 293 НКУ).

Учитывая указанное, плательщиками НДС могут быть физические и юридические лица – плательщики единого налога третьей группы, избравшие ставку единого налога в размере 3% дохода, а также сельскохозяйственные товаропроизводители – плательщики единого налога четвертой группы.

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