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Суд наказал бывшего военнослужащего и его подельников за жестокое убийство семьи из Киева

13:36, 8 января 2025
Бывший военнослужащий и двое гражданских приговорены к пожизненному заключению за убийство семьи.
Суд наказал бывшего военнослужащего и его подельников за жестокое убийство семьи из Киева
Фото: ОГП
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Трех участников банды, которые в мае 2023 года убили семью с 4-летним мальчиком из Киева, приговорили к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщил Офис Генпрокурора.

В ведомстве отмечают, что бывший военнослужащий организовал вооруженную преступную группу, в которую привлек двух гражданских лиц - мужчину и женщину.

Согласно сообщению, в мае 2023 года организатор предложил знакомому мужчине из Киева купить у него автомобиль. Местом встречи для этого он определил неработающую заправочную станцию ​​на Черниговщине. Пострадавший приехал туда из Киева вместе со своей семьей – женой и малолетним сыном.

Участники банды заменили номерные знаки на автомобиле, взяли с собой огнестрельное оружие с боевыми припасами, лопату и отправились на встречу.

«У лесопосадки они расстреляли автомобиль со всей семьей и завладели их имуществом. Чтобы скрыть следы преступления, осужденные зарыли тела супругов и их 4-летнего сына неподалеку и подожгли их транспортное средство», - сообщают в Офисе Генпрокурора.

Украденные средства в сумме $6 тыс. участники банды распределили между собой.

Фигурантов задержали на следующий день после совершения преступлений, приговор суда они ожидали под стражей.

Участники банды приговорены к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества. Также они должны возместить родным погибших 30 млн. грн. морального вреда.

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ОГП Киев

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