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Верховная Рада одобрила законопроект Вениславского о расширении данных, относящихся к государственной тайне

13:33, 8 января 2025
Одобренный за основу законопроект несколько сбивчиво предлагает отнести к государственной тайне данные о формировании материально-технического резерва, кроме данных об использовании средств на закупки.
Верховная Рада одобрила законопроект Вениславского о расширении данных, относящихся к государственной тайне
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Верховная Рада 8 января приняла в первом чтении законопроект, внесенный членом Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Федором Вениславским, о внесении изменений в статью 8 Закона Украины «О государственной тайне» №11394.

В октябре проект был отправлен на повторное первое чтение, и 18 декабря был доработан Комитетом по нацбезопасности.

Так, предлагается внести изменения в статью 8 Закона Украины «О государственной тайне», а именно установить, что к государственной тайне относится также информация:

  • об организации, состоянии, планировании и осуществлении мероприятий по защите и обеспечению безопасности и устойчивости объектов критической инфраструктуры (кроме информации об использовании средств на закупки товаров, работ и услуг, в частности, информации о цене товаров, работ, услуг, проектной документации, документов , содержащих информацию о ценах на материальные ресурсы при закупках услуг по текущему ремонту и работам по строительству, за исключением информации об осуществлении закупок по закрытым закупкам в соответствии с требованиями Закона Украины "Об оборонных закупках");
  • о создании материально-технического резерва для реагирования на кризисные ситуации и ликвидации их последствий на объектах критической инфраструктуры (кроме информации об использовании средств на закупки товаров, работ и услуг, в частности, информации о цене товаров, работ, услуг, проектной документации, документов , содержащие информацию о ценах на материальные ресурсы при закупках услуг по текущему ремонту и работам по строительству, за исключением информации об осуществлении закупок по закрытым закупками в соответствии с требованиями Закона «Об оборонных закупках»).

Как отметили в ГНЭУ ВР, предлагаемое уточнение вызывает замечание с точки зрения значительной лексической нагрузки. Такая большая по объему формулировка, в которой имеются союзы «кроме», «в частности», «за исключением», не соответствует принципу юридической определенности, что предполагает однозначность и понятность правовой нормы с целью ее надлежащего применения.

Напомним, что к критической инфраструктуре входит большой круг объектов, от судов до некоторых медиа.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада Украины законопроект Федор Вениславский

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