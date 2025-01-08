Парламент принял закон, обязывающий ректоров содействовать студенческому волонтерству

Руководителям учебных заведений нужно будет способствовать студентам-волонтерам в свободное от занятий время.

Руководители учебных заведений разных уровней должны будут способствовать осуществлению волонтерской деятельности, повышению ее общественного престижа, развитию, поддержке и поощрению такой деятельности среди участников образовательного процесса учебного заведения в свободное от занятий время. Это предусматривает принятый 8 января в целом закон о содействии развитию волонтерской деятельности среди соискателей образования (законопроект 11159).

Также предполагается зачисление времени осуществления волонтерской деятельности в практику в случае ее соответствия образовательной программе учебного заведения с согласия учебного заведения.

Целью является адаптация законодательства Украины к праву Европейского Союза в части признания результатов волонтерской деятельности, развитие культуры социальной ответственности в обществе, особенно среди детей и молодежи, и увеличение части общества, охваченной волонтерством.

Автор: Наталя Мамченко

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