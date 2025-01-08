Практика судов
  1. В Украине

Владимир Зеленский установил новый государственный праздник — День армейской авиации Сухопутных войск ВСУ

13:19, 8 января 2025
День армейской авиации Сухопутных войск ВСУ будут отмечать 3 июля.
Владимир Зеленский установил новый государственный праздник — День армейской авиации Сухопутных войск ВСУ
Фото: mil.in.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В среду, 8 января Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об установлении Дня армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Соответствующий документ размещен на сайте Главы государства.

Указ предусматривает ежегодное празднование Дня армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины 3 июля.

Соответствующее решение было принято, «в целях чествования мужества и героизма воинов армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, выявленных в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, а также начало современных военных традиций».

Указ вступил в силу со дня его опубликования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВСУ Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада одобрила законопроект Вениславского о расширении данных, относящихся к государственной тайне

Одобренный за основу законопроект несколько сбивчиво предлагает отнести к государственной тайне данные о формировании материально-технического резерва, кроме данных об использовании средств на закупки.

Парламент принял закон, обязывающий ректоров содействовать студенческому волонтерству

Руководителям учебных заведений нужно будет способствовать студентам-волонтерам в свободное от занятий время.

Владимир Зеленский подписал закон об отмене института совещательной комнаты в судах

Институт совещательной комнаты отменили в гражданском, хозяйственном и административном процессах.

IQ-тест на должности судей ВАКС – как и почему случилось так, что в конкурсе осталось менее двух кандидатов на одну вакантную должность судьи

Верховная Рада и ВККС слишком идеализировали процедуру тестирования на когнитивные способности, а также опрометчиво доверились внешним советникам – пришлось спасать хотя бы конкурс в апелляционные суды.

Парламент рассмотрит законопроект о новых размерах штрафов в случае совершения правонарушения на рынке природного газа

Законопроект в финальной версии предусматривает установить новые размеры штрафов, налагаемых регулятором в случае совершения правонарушения на рынке природного газа на субъектов этого рынка.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео