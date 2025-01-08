Владимир Зеленский установил новый государственный праздник — День армейской авиации Сухопутных войск ВСУ

День армейской авиации Сухопутных войск ВСУ будут отмечать 3 июля.

Фото: mil.in.ua

В среду, 8 января Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об установлении Дня армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Соответствующий документ размещен на сайте Главы государства.

Указ предусматривает ежегодное празднование Дня армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины 3 июля.

Соответствующее решение было принято, «в целях чествования мужества и героизма воинов армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, выявленных в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, а также начало современных военных традиций».

Указ вступил в силу со дня его опубликования.

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