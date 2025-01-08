Володимир Зеленський встановив нове державне свято — День армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ

День армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ відзначатимуть 3 липня.

Фото: mil.in.ua

У середу, 8 січня, Президент України Володимир Зеленський підписав указ про встановлення Дня армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України. Відповідний документ розміщений на сайті Глави держави.

Указ передбачає відзначення щорічно Дня армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України 3 липня.

Відповідне рішення було ухвалене, «з метою вшанування мужності та героїзму воїнів армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України, виявлених у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також започаткування сучасних військових традицій».

Указ набрав чинності з дня його опублікування.

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