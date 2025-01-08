Практика судів
  1. В Україні

Володимир Зеленський встановив нове державне свято — День армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ

13:19, 8 січня 2025
День армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ відзначатимуть 3 липня.
Володимир Зеленський встановив нове державне свято — День армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ
Фото: mil.in.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У середу, 8 січня, Президент України Володимир Зеленський підписав указ про встановлення Дня армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України. Відповідний документ розміщений на сайті Глави держави.

Указ передбачає відзначення щорічно Дня армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України 3 липня.

Відповідне рішення було ухвалене, «з метою вшанування мужності та героїзму воїнів армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України, виявлених у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також започаткування сучасних військових традицій».

Указ набрав чинності з дня його опублікування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЗСУ Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада схвалила законопроект Веніславського щодо розширення даних, які відносяться до державної таємниці

Схвалений за основу законопроект дещо плутано пропонує віднести до державної таємниці дані про формування матеріально-технічного резерву, крім даних про використання коштів на закупівлі.

Парламент прийняв закон, що зобов'язує ректорів сприяти студентському волонтерству

Очільникам закладів освіти потрібно буде сприяти студентам-волонтерам у вільний від занять час.

Володимир Зеленський підписав закон про скасування інституту нарадчої кімнати у судах

Інститут нарадчої кімнати скасували у цивільному, господарському та адміністративному процесах.

IQ-тест на посади суддів ВАКС – як і чому трапилося так, що у конкурсі залишилося менше двох кандидатів на одну вакантну посаду судді

Верховна Рада та ВККС занадто ідеалізували процедуру тестування на когнітивні здібності, а також необачно довірилися зовнішнім радникам – довелося рятувати хоча б конкурс в апеляційні суди.

Парламент розгляне законопроект про нові розміри штрафів у разі скоєння правопорушення на ринку природного газу

Законопроект у фінальній версії передбачає встановити нові розміри штрафів, що накладаються регулятором у разі скоєння правопорушення на ринку природного газу на суб’єктів цього ринку.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео