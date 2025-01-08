Микола Тищенко прийшов на засідання Верховної Ради, фото

Народний депутат Микола Тищенко прийшов на перше засідання парламенту у 2025 році.

Народний депутат Микола Тищенко прийшов на перше засідання Верховної Ради у 2025 році. Про це повідомили депутати у Телеграм.

Також народні обранці опублікували фото Тищенка у Раді.

Нагадаємо, що він перебував під цілодобовим домашнім арештом до 23 грудня включно. 6 січня суд у Дніпрі мав переобрати Тищенку запобіжний захід, та засідання перенесли на 10 січня через те, що захист депутата клопотав про відвід судді.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.