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Микола Тищенко прийшов на засідання Верховної Ради, фото

12:59, 8 січня 2025
Народний депутат Микола Тищенко прийшов на перше засідання парламенту у 2025 році.
Микола Тищенко прийшов на засідання Верховної Ради, фото
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Народний депутат Микола Тищенко прийшов на перше засідання Верховної Ради у 2025 році. Про це повідомили депутати у Телеграм.

Також народні обранці опублікували фото Тищенка у Раді.

Нагадаємо, що він перебував під цілодобовим домашнім арештом до 23 грудня включно. 6 січня суд у Дніпрі мав переобрати Тищенку запобіжний захід, та засідання перенесли на 10 січня через те, що захист депутата клопотав про відвід судді.

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Верховна Рада України

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