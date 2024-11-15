Суд продовжив запобіжний захід нардепу Миколі Тищенку

Миколу Тищенка залишили під цілодобовим домашнім арештом.

Фото: ukranews.com

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15 листопада Печерський районний суд Києва ухвалив рішення продовжити запобіжний захід для народного депутата Миколи Тищенка. Нардеп перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом до 23 грудня 2024 року, пише Суспільне.

Під час засідання прокурор клопотав продовжити запобіжний захід нардепу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Захисники Тищенка не погоджувались з цим клопотанням. Зокрема, адвокати просили про заміну запобіжного заходу з цілодобового на нічний домашній арешт, або ж на особисті зобов'язання, щоб Тищенко міг здійснювати свою роботу як депутат.

Нагадаємо, Тищенку повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військового у Дніпрі.

Раніше ми писали, що суд відправив нардепа Миколу Тищенка під цілодобовий домашній арешт.

Також суд відправив під варту охоронця нардепа Тищенка, який брав участь у нападі на ексвійськового у Дніпрі.

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