Нардепу Миколі Тищенку повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військового у Дніпрі, — ДБР

ДБР встановило, що група осіб за вказівкою народного депутата протиправно позбавила волі потерпілого – колишнього військовослужбовця ЗСУ.

Повідомлено про підозру народному депутату Миколі Тищенку за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Вказується, що 20 червня у Дніпрі група осіб за вказівкою народного депутата протиправно позбавила волі потерпілого – колишнього військовослужбовця ЗСУ. Його утримували протягом певного часу та завдали тілесні ушкодження. Слідство встановило, що це було зроблено за попередньою змовою групою осіб та із застосуванням фізичної сили та спецзасобів.

Депутату повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого (ч. 2 ст. 146 КК України).

У свою чергу Офіс Генпрокурора повідомляє про погодження клопотання щодо обрання народному депутату запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Крім того, у зв’язку із згаданими подіями повідомлено про підозру ще одній особі, яка брала активну участь у протиправних діях, за ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146 КК України.

Тривають заходи з встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення. Слідчі дії тривають.

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