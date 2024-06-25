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В Україні відзначають День митної служби: що ще святкують 25 червня

08:53, 25 червня 2024
Також у світі щорічно 25 червня відзначається День моряка.
В Україні відзначають День митної служби: що ще святкують 25 червня
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У вівторок, 25 червня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

В Україні цього дня відзначають День митної служби.

Відзначається щорічно 25 червня в день ухвалення Верховною Радою 1991 року Закону про митну справу в Україні. Відповідний Указ Президента було підписано 22 червня 1992 року.

Митна служба - один з основних атрибутів держави. Проголошення державного суверенітету і незалежності України в 1991 році зумовило нагальну потребу в забезпеченні належного захисту економічних інтересів країни.

Закони України «Про митну справу в Україні» (ухвалений 25 червня 1991 року), «Про Єдиний митний тариф» та Митний кодекс (введені в дію протягом 1991-1992 років) стали законодавчою основою організації митної справи в державі, створення митної системи України.

Також у світі щорічно 25 червня відзначається День моряка. Рішення про святкування було ухвалено в 2010 році. Держави-члени Міжнародної морської організації, IMO (International Maritime Organization, IMO), що входять в ООН, підписали на конференції в Манілі резолюцію №19, яка стала підставою для заснування цієї міжнародної дати.

Сьогодні, 25 червня відзначають Всесвітній день вітиліго. Вітиліго – це рідкісне шкірне захворювання, що виникає через брак пігменту меланіну і характеризується утворенням блідих чи білих плям на шкірі. Цю дату обрали в пам’ять про музиканта Майкла Джексона, який страждав цим захворюванням.

Яке сьогодні церковне свято:

25 червня православна церква вшановує пам'ять святої мучениці Февронії.

Календар важливих подій за 25 червня:

1783 - Французький хімік Антуан Лоран Лавуазьє повідомив на засіданні Паризької академії наук, що вода - це сполука водню і кисню;

1848 - Під час "весни народів" у Галичині за рішенням Головної російської ради над Львівською ратушею було вивішено синьо-жовтий прапор;

1857 - Вийшла друком збірка віршів французького поета Шарля Бодлера "Квіти зла";

1863 - Сегун Токуґава Іємоті наказав вигнати з Японії всіх іноземців;

1872 - У Німецькій імперії заборонено діяльність Ордену єзуїтів;

1878 - Розпочався Берлінський конгрес, який підтвердив незалежність Князівства Чорногорія, Князівства Сербія та Румунії;

1939 - У Львові відбулися останні збори Наукового товариства імені Шевченка. З приходом більшовиків у вересні НТШ припинило свою діяльність, а на початку наступного року Товариство та всі пов'язані з ним установи ліквідовано;

1950 - Армія Північної Кореї напала на Південну Корею. Розпочалася Корейська війна;

1957 - Створено іграшку "літаюча тарілка";

1991 - Словенія і Хорватія проголосили незалежність від Югославії;

1991 - Прийнято Закон України "Про митну справу в Україні".

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