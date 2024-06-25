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Підтримка держбюджету: Україна та Євросоюз уклали кредитну угоду до Ukraine Facility

09:27, 25 червня 2024
Кредитна угода дасть змогу Україні залучити у 2024 - 2027 роках до 27 мільярдів євро для підтримки державного бюджету країни.
Підтримка держбюджету: Україна та Євросоюз уклали кредитну угоду до Ukraine Facility
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Україна та Європейський Союз уклали кредитну угоду в межах Ukraine Facility. Про це повідомляє Національний банк України.

Вказується, що документ підписали міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Андрій Пишний.

Кредитна угода дасть змогу Україні залучити у 2024 - 2027 роках до 27 мільярдів євро для підтримки державного бюджету країни із загального обсягу в 50 млрд євро інструменту ЄС Ukraine Facility.

«Кошти, отримані за цією угодою, забезпечать передбачувану та гнучку підтримку нашій державі, адаптовану до безпрецедентних викликів, спричинених війною з рф», - зазначили в регуляторі.

Крім того, вже найближчим часом після набуття чинності цією угодою Україна також отримає від ЄС 1,9 млрд євро безумовного фінансування.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Єврокомісія опублікувала рішення про створення Аудиторської ради для контролю за використанням Україною 50 млрд євро за механізмом Ukraine Facility.

Слідкувати за тим, як Україна витрачає кошти ЄС на реформи, буде спеціальний «ревізор». Це передбачає ратифікована 6 червня парламентом Рамкова угода між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування Союзу для України згідно з інструментом Ukraine Facility (законопроект 0276).

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