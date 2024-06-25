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Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж уклав угоду зі США і вийшов з британської в’язниці, визнавши себе винуватим

08:17, 25 червня 2024
Ассанж визнав провину у шпигунстві та вийшов на волю після 62 місяців у в'язниці у Британії.
Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж уклав угоду зі США і вийшов з британської в’язниці, визнавши себе винуватим
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Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж погодився визнати себе винуватим у справі про витік секретної інформації. Його звільнили з британської в'язниці. Про це повідомляє CNN.

За ґратами фігурант одного з найбільшого скандалів в історії пробув 62 місяці.

Джуліан Ассанж вранці 24 червня вийшов з вʼязниці Великої Британії. У другій половині дня він прибув до аеропорту Станстед, де сів на літак і покинув країну.

Ассанж пішов на угоду з Міністерством юстиції США. Вона дозволить йому уникнути ув'язнення в Штатах.

Відповідно до умов нової угоди, прокурори Мін’юсту вимагатимуть 62-місячного ув'язнення, що дорівнює терміну, який Ассанж відсидів у лондонській в'язниці суворого режиму, поки він боровся проти екстрадиції до США. Угода про визнання вини зарахує цей час, що дозволить Ассанжу негайно повернутися до Австралії.

Вона ще має бути затверджена федеральним суддею.

Як відомо, Ассанжу пред'явлено 18 пунктів обвинувального висновку 2019 року за його ймовірну роль у порушенні, що передбачає максимальне покарання до 175 років ув'язнення, хоча навряд чи він буде засуджений до цього терміну в повному обсязі.

Влада США переслідувала засновника WikiLeaks за публікацію конфіденційних військових документів, наданих колишнім аналітиком армійської розвідки Челсі Меннінг у 2010 і 2011 роках.

Американські чиновники стверджували, що Ассанж схилив Меннінг до отримання тисяч сторінок нефільтрованих американських дипломатичних телеграм, які потенційно загрожували конфіденційним джерелам, звітів про важливу діяльність, пов'язану з війною в Іраку, та інформації про ув'язнених у в'язниці Гуантанамо.

Джо Байден натякав на можливу угоду, на якій наполягають австралійські урядовці, щоб повернути Ассанжа до Австралії.

Чиновники ФБР і Мін’юсту виступають проти будь-якої угоди, яка не передбачає визнання Ассанжа винуватим у скоєнні тяжких злочинів, повідомили CNN поінформовані джерела.

У травні британський суд постановив, що Ассанж має право подати останню апеляцію на екстрадицію до США, що стало перемогою в його багаторічній боротьбі за те, щоб уникнути переслідування в США за скоєні ним злочини.

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