Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заключил соглашение с США и вышел из британской тюрьмы, признав себя виноватым

Ассанж признал вину в шпионаже и вышел на свободу после 62 месяцев в тюрьме в Британии.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж согласился признать себя виновным в деле об утечке секретной информации. Его освободили из британской тюрьмы. Об этом сообщает CNN.

За решеткой фигурант одного из самых больших скандалов в истории пробыл 62 месяца.

Джулиан Ассанж утром 24 июня вышел из тюрьмы Великобритании. Во второй половине дня он прибыл в аэропорт Станстед, где сел на самолет и покинул страну.

Ассанж пошел в соглашение с Министерством юстиции США. Она позволит ему избежать заключения в Штатах.

Согласно условиям нового соглашения, прокуроры Минюста потребуют 62-месячного заключения, равного сроку, который Ассанж отсидел в лондонской тюрьме строгого режима, пока он боролся против экстрадиции в США. Соглашение о признании вины отсчитает это время, что позволит Ассанжу немедленно вернуться в Австралию.

Она еще не должна быть утверждена федеральным судьей.

Как известно, Ассанжу предъявлено 18 пунктов обвинительного заключения 2019 года за его вероятную роль в нарушении, что предусматривает максимальное наказание до 175 лет тюрьмы, хотя вряд ли он будет приговорен к этому сроку в полном объеме.

Власти США преследовали основателя WikiLeaks за публикацию конфиденциальных военных документов, предоставленных бывшим аналитиком армейской разведки Челси Мэннинг в 2010 и 2011 годах.

Американские чиновники утверждали, что Ассанж склонил Мэннинг к получению тысяч страниц нефильтрованных американских дипломатических телеграмм, потенциально угрожавших конфиденциальным источникам, отчетов о важной деятельности, связанной с войной в Ираке, и информации о заключенных в тюрьме Гуантанамо.

Джо Байден намекал на возможное соглашение, на котором настаивают австралийские чиновники, чтобы вернуть Ассанжа в Австралию.

Чиновники ФБР и Минюста выступают против любого соглашения, не предусматривающего признание Ассанжа виновным в совершении тяжких преступлений, сообщили CNN проинформированные источники.

В мае британский суд постановил, что Ассанж имеет право подать последнюю апелляцию на экстрадицию в США, что оказалось победой в его многолетней борьбе за то, чтобы избежать преследования в США за совершенные им преступления.

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