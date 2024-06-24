К коммюнике Саммита мира присоединилась еще одна африканская страна, - Зеленский

Малави присоединилась к коммюнике по итогам Саммита мира.

К решению Саммита мира, состоявшегося 15-16 июня в Швейцарии, присоединилась африканская страна Малави. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, количество миролюбивых государств, присоединяющихся к глобальным усилиям по возобновлению правопорядка на основе Устава ООН, растет.

Зеленский подчеркнул, что Украина продолжает работу над воплощением формулы мира в жизнь и усилением поддержки коммюнике саммита мира, а также над достижением справедливого мира.

Напомним, ранее Зеленский сообщил, что Барбадос и Республика Маршалловы Острова присоединились к коммюнике Саммита мира.

Также Антигуа и Барбуда присоединилась к коммюнике Глобального саммита мира.

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