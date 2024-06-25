Особенности охраны труда женщин: какова предельно допустимая норма переноса груза

Государственная служба по вопросам труда объясняет, какие установлены предельно допустимые нормы подъема и перемещения грузов для женщин.
Предельные нормы подъема и перемещения тяжестей женщинами утверждены приказом Министерства здравоохранения Украины от 10.12.1993 № 241.
Так, при подъеме и перемещении грузов при чередовании с другой работой (до 2 раз в час) предельно допустимая масса груза не должна превышать 10 кг; при подъеме и перемещении грузов постоянно в течение рабочей смены – 7 кг.
Суммарная масса груза, перемещаемого женщиной в течение каждого часа рабочей смены, не должна превышать:
с рабочей поверхности – 350 кг;
с пола – 175 кг.
В вес перемещаемого груза включается вес тары и упаковки.
Уровнем рабочей поверхности считается рабочий уровень конвейера, стола, станка.
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