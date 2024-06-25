В Торецке собираются провести принудительную эвакуацию

В Торецке Донецкой области планируется провести принудительную эвакуацию. Об этом заявил глава ОВА Вадим Филашкин в эфире телемарафона.
По его словам, эвакуация необходима, поскольку российские войска находятся очень близко к городу и постоянно под обстрелами.
"Сейчас будет продолжаться эвакуация очень принудительным способом из города Торецк, потому что враг находится очень близко к городу", - сказал Филашкин.
Из других городов области, которые находятся к фронту, эвакуация продолжается, отметил глава ОВА.
"Очень большое количество людей, на примере города Торецка, выезжают в сутки. На позавчера там находилось около 6 тысяч человек, сейчас - 5,5 тысячи. С каждым днем люди из Торецка уезжают", - рассказал Филашкин.
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