В Ровенской области экс-работника колонии и двух заключенных подозревают в торговле наркотиками

Наркобизнес в исправительной колонии организовал один из осужденных.

В Ровенской области был задержан бывший работник колонии и двое заключенных под подозрением в организации наркобизнеса во время их пребывания за решеткой.

По данным следствия, один из осужденных организовал наркобизнес в исправительной колонии в Ровенском районе. В преступную группировку он приобщил другого заключенного и работника исправительного учреждения.

Организатор заказывал амфетамин, PVP и каннабис, которые посылали через логистическую компанию на подставных лиц, а работник колонии отвечал за доставку запрещенных веществ на территорию заведения. Позже психотропы и наркотики распространялись среди других заключенных.

Схема действовала с августа 2023 по февраль 2024 года, пока ее не разоблачили правоохранители.

Работник учреждения уже уволен с занимаемой должности. Кроме того, в ходе досудебного расследования задокументирован факт получения им взятки от одного из осужденных. Его вина уже доказана в суде и он отбывает наказание в местах лишения свободы.

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