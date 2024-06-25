На Рівненщині експрацівника колонії і двох в’язнів підозрюють в торгівлі наркотиками

Наркобізнес у виправній колонії організував один із засуджених.

На Рівненщині було затримано колишнього працівника колонії та двох в'язнів під підозрою в організації наркобізнесу під час їх перебування за ґратами.

За даними слідства, один із засуджених організував наркобізнес у виправній колонії в Рівненському районі. До злочинного угруповання він долучив іншого в’язня та працівника виправної установи.

Організатор замовляв амфетамін, PVP та канабіс, які надсилали через логістичну компанію на підставних осіб, а працівник колонії відповідав за доставку заборонених речовин на територію закладу. Пізніше психотропи та наркотики розповсюджувалися серед інших в’язнів.

Схема діяла з серпня 2023 по лютий 2024 року, допоки її не викрили правоохоронці.

Працівника установи вже звільнено із займаної посади. Крім того, в ході досудового розслідування задокументовано факт одержання ним хабаря від одного із засуджених. Наразі його вину вже доведено у суді і він відбуває покарання в місцях позбавлення волі.

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