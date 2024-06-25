Чи треба подавати декларацію самозайнятій особі у разі відсутності доходів

У податковій зазначають, що якщо самозайнята особа протягом звітного періоду не отримувала дохід від такої діяльності і не має інших доходів з джерел їх походження з України та іноземних доходів, то обов’язку подання декларації з додатком Ф2 не виникає.

Податкова служба пояснює, чи подає особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність, додаток Ф2 до декларації про доходи, у разі відсутності доходу від такої діяльності.

Так, згідно з п. 178.4 ПКУ фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а також іноземці та особи без громадянства, які стали на облік у контролюючих органах як самозайняті особи та є резидентами, подають податкову декларацію про майновий стан і доходи за результатами звітного року відповідно до розділу IV ПКУ у строки, передбачені для платників податку на доходи фізичних осіб, в якій поряд з доходами від провадження незалежної професійної діяльності мають зазначати інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи.

Платники податку на доходи фізичних осіб, у тому числі самозайняті особи, подають Декларацію до 1 травня року, що настає за звітним, крім випадків, передбачених розд. IV ПКУ (пп. 49.18.4 ПКУ).

Форму податкової декларації та Інструкцію щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи затверджено наказом Мінфіну від 02.10.2015 №859 із змінами і доповненнями.

Додатки є складовою частиною Декларації і без Декларації не є дійсними. Додатки заповнюються та подаються виключно за наявності доходів (витрат), розрахунок яких міститься у цих додатках (п. 2 розд. II Інструкції).

Разом з тим п. 49.2 ПКУ встановлено, що платник податків зобов’язаний за кожний встановлений ПКУ звітний період, в якому виникають об’єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог ПКУ подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є.

Отже, якщо особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, протягом звітного періоду не отримувався дохід від такої діяльності і не має інших доходів з джерел їх походження з України та іноземних доходів, то обов’язку подання Декларації, у тому числі додатка Ф2, у зазначеної особи не виникає.

Разом з тим якщо особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, протягом звітного періоду отримувались інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи, то така особа зобов’язана подати Декларацію та заповнити відповідні додатки залежно від виду отриманого доходу.

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