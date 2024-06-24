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Суд став на бік податкової щодо визнання дати зарахування валютної виручки: деталі справи

21:27, 24 червня 2024
Датою зарахування валютної виручки вважається зарахування її на розподільчий рахунок.
Суд став на бік податкової щодо визнання дати зарахування валютної виручки: деталі справи
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Державна податкова служба розповідає, що судом касаційної інстанції підтримано позицію контролюючого органу щодо правомірності прийнятого податкового повідомлення-рішення, яким до позивача застосовано штрафні (фінансові) санкції (штраф) у вигляді пені за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності та за невиконання зобов'язань та порушення вимог валютного законодавства у розмірі 1246803,28 гривень.

Верховний Суд виснував, що датою зарахування валютної виручки вважається зарахування її на розподільчий рахунок. Подальший рух коштів з валютного на поточний рахунок юридичної особи, у тому числі і з використанням розподільчого рахунку, свідчить про використання коштів вже на території України і не може вважатися первинним надходженням коштів внаслідок виконання зовнішньоекономічних контрактів.

При цьому незважаючи на те, що в умовах обов'язкового продажу іноземної валюти відповідно до законодавства клієнт не має можливості використовувати кошти з розподільчого рахунку, ці кошти належать клієнту, а операції з надходження іноземної валюти на розподільчий рахунок відповідно до вимог П(С)БО 21 підлягають обліку на субрахунку 316 «Спеціальні рахунки в іноземній валюті», передбаченого Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженою наказом Мінфіну від 30.11.1999 №291, який призначений для обліку коштів в іноземній валюті, що підлягають розподілу або додатковому попередньому контролю, у тому числі сум коштів в іноземній валюті, що підлягають обов'язковому продажу відповідно до законодавства.

На підставі наведеного колегія суддів підтримує висновки суду апеляційної інстанції про те, що датою виконання вимог ст. 1 Закону України від 23.09.1994 №185/94-ВР «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» є дата зарахування коштів на розподільчі рахунки позивача в уповноваженому банку, а отже, відповідачем доведено правомірність винесення такого рішення та доведено розмір визначеної пені за порушення строків розрахунків у сфері ЗЕД.

Таким чином, Касаційним адміністративним судом у складі Верховного Суду від 29.05.2024 у справі №2040/8051/18 касаційну скаргу позивача залишено без задоволення; постанову

Другого апеляційного адміністративного суду від 30.11.2023 залишено без змін.

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