МОН могло внести зміни раніше, — Юлія Гришина прокоментувала нові правила вступу на аспірантуру

Як відомо, МОН змінює правила вступу на аспірантуру у 2024 році. Вступити на контракт до аспірантури можна буде лише на заочну або вечірню форми, які не дають право на відстрочку, розровів міністр освіти Оксен Лісовий.
Голова підкомітету з питань вищої освіти комітету з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина розкритикувала відповідне рішення відомства. Вона зазначила, що МОН міг внести зміни раніше, а не коли люди почали складати іспити.
За її словами, вже третій рік, як Міністерству освіти можна було:
- унеможливити університетам набір аспірантів у понад ліцензований обсяг
- зменшити ліцензовані обсяги підготовки аспірантів
- перевірити вже всі університети й покарати тих, хто продає вступ та навчання в аспірантурі
- вчасно змінити правила вступу
"Можна ж просто змінити Порядок вступу тоді, коли люди вже складають іспити. І збільшити в понад вдвічі кількість місць державного замовлення. Бо є ж зайві кошти у воюючій країні. А навчання за контрактом на денній формі скасувати", - розкритикувала Гришина.
Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що вступ до аспірантури здійснюватиметься виключно за державним замовленням.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.