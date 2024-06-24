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МОН могло внести зміни раніше, — Юлія Гришина прокоментувала нові правила вступу на аспірантуру

20:51, 24 червня 2024
Вже третій рік як Міністерству освіти можна було перевірити вже всі університети й покарати тих, хто продає вступ та навчання в аспірантурі, - сказала голова підкомітету з питань вищої освіти Юлія Гришина.
МОН могло внести зміни раніше, — Юлія Гришина прокоментувала нові правила вступу на аспірантуру
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Як відомо, МОН змінює правила вступу на аспірантуру у 2024 році. Вступити на контракт до аспірантури можна буде лише на заочну або вечірню форми, які не дають право на відстрочку, розровів міністр освіти Оксен Лісовий. 

Голова підкомітету з питань вищої освіти комітету з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина розкритикувала відповідне рішення відомства. Вона зазначила, що МОН міг внести зміни раніше, а не коли люди почали складати іспити.

За її словами, вже третій рік, як Міністерству освіти можна було:

- унеможливити університетам набір аспірантів у понад ліцензований обсяг

- зменшити ліцензовані обсяги підготовки аспірантів 

- перевірити вже всі університети й покарати тих, хто продає вступ та навчання в аспірантурі 

- вчасно змінити правила вступу 

"Можна ж просто змінити Порядок вступу тоді, коли люди вже складають іспити. І збільшити в понад вдвічі кількість місць державного замовлення. Бо є ж зайві кошти у воюючій країні. А навчання за контрактом на денній формі скасувати", - розкритикувала Гришина. 

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що вступ до аспірантури здійснюватиметься виключно за державним замовленням.

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