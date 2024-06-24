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МОН могло внести изменения раньше, — Юлия Гришина прокомментировала новые правила поступления в аспирантуру

20:51, 24 июня 2024
Уже третий год, как Министерству образования, можно было проверить уже все университеты и наказать тех, кто продает поступление и обучение в аспирантуре, - сказала председатель подкомитета по вопросам высшего образования Юлия Гришина.
МОН могло внести изменения раньше, — Юлия Гришина прокомментировала новые правила поступления в аспирантуру
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Как известно, МОН изменяет правила поступления в аспирантуру в 2024 году. Вступить на контракт в аспирантуру можно будет только на заочную или вечернюю формы, не дающие право на отсрочку, разорвал министр образования Оксен Лисовый.

Глава подкомитета по вопросам высшего образования комитета по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина подвергла критике соответствующее решение ведомства. Она отметила, что МОН могло внести изменения раньше, а не когда люди начали сдавать экзамены.

По ее словам, уже третий год, как Министерству образования можно было:

-  исключить возможность университетам набор аспирантов в более лицензированный объем

- уменьшить лицензированные объемы подготовки аспирантов

- проверить уже все университеты и наказать тех, кто продает поступление и обучение в аспирантуре

- своевременно изменить правила вступления

"Можно же просто изменить Порядок вступления тогда, когда люди уже сдают экзамены. И увеличить более чем вдвое количество мест государственного заказа. Ведь есть лишние средства в воюющей стране. А обучение по контракту на дневной форме отменить", - раскритиковала Гришина.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что поступление в аспирантуру будет осуществляться исключительно по государственному заказу.

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