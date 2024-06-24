Зеленский сообщил, что заменил командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля на Андрея Гнатова

Я принял решение заменить командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля бригадным генералом Андреем Гнатовым, - сказал Президент Владимир Зеленский.

На фото Андрей Гнатов, источник: Минобороны

Президент Владимир Зеленский в обращении сообщил, что принял решение заменить командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова.

"Обсудили (на совещании – ред) кадровые вопросы в ВСУ. Я принял решение заменить командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля бригадным генералом Андреем Гнатовым", - сказал Зеленский.

Что известно об Андрее Гнатове?

В 2016-2018 годах занимал должность начальника штаба 36-й отдельной бригады морской пехоты.

В 2018 году с созданием командования Морской пехоты Украины был назначен командиром 36-й отдельной бригады морской пехоты, возглавляемой до 2021 года.

В 2022 году возглавил штаб и стал заместителем командующего войсками оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВСУ. В июне 2022 года получил звание бригадного генерала и шеврон лично от Владимира Зеленского.

В 2022 году заменил генерала Дмитрия Марченко в качестве руководителя обороны Николаева. Впоследствии, в ноябре 2022-го стал одним из командующих увольнением Херсонщины.

Весной 2023-го руководил обороной Бахмута.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.