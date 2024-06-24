Зеленський повідомив, що замінив командувача Об’єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля на Андрія Гнатова

Я ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова, - сказав Президент Володимир Зеленський.

На фото Андрій Гнатов, джерело: Міноборони

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський у зверненні повідомив, що ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова.

"Обговорили (на нараді - ред) кадрові питання у ЗСУ. Я ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова", - сказав Зеленський.

На сайті Президента вже є відповідні укази.

Що відомо про Андрія Гнатова?

У 2016—2018 роках обіймав посаду начальника штабу 36-ї окремої бригади морської піхоти.

У 2018 році зі створенням командування Морської піхоти України був призначений командиром 36-ї окремої бригади морської піхоти, яку очолював до 2021 року.

У 2022 році очолив штаб і став заступником командувача військ оперативного командування "Південь" Сухопутних військ ЗСУ. У червні 2022-го року отримав звання бригадного генерала та шеврон особисто від Володимира Зеленського.

У 2022-му році замінив генерала Дмитра Марченка в якості керівника оборони Миколаєва. Згодом, у листопаді 2022-го року став одним із командувачів звільненням Херсонщини.

Навесні 2023-го року керував обороною Бахмута.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.