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Зеленський повідомив, що замінив командувача Об’єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля на Андрія Гнатова

20:32, 24 червня 2024
Я ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова, - сказав Президент Володимир Зеленський.
Зеленський повідомив, що замінив командувача Об’єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля на Андрія Гнатова
На фото Андрій Гнатов, джерело: Міноборони
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Президент Володимир Зеленський у зверненні повідомив, що ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова.

"Обговорили (на нараді - ред) кадрові питання у ЗСУ. Я ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова", - сказав Зеленський.

На сайті Президента вже є відповідні укази.

Що відомо про Андрія Гнатова?

У 2016—2018 роках обіймав посаду начальника штабу 36-ї окремої бригади морської піхоти.

У 2018 році зі створенням командування Морської піхоти України був призначений командиром 36-ї окремої бригади морської піхоти, яку очолював до 2021 року.

У 2022 році очолив штаб і став заступником командувача військ оперативного командування "Південь" Сухопутних військ ЗСУ. У червні 2022-го року отримав звання бригадного генерала та шеврон особисто від Володимира Зеленського.

У 2022-му році замінив генерала Дмитра Марченка в якості керівника оборони Миколаєва. Згодом, у листопаді 2022-го року став одним із командувачів звільненням Херсонщини.

Навесні 2023-го року керував обороною Бахмута.

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