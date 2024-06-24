Критично не вистачає внутрішньої генерації електроенергії, найближчі 6-8 тижнів ситуація з дефіцитом буде складна, — Yasno

У Києві найближчими тижнями світло можуть відключати в «сірих зонах» графіків, - гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

В енергосистемі критично не вистачає внутрішньої генерації електроенергії через обстріли. Настільки критично, що навіть імпорт, який на максимумі, не вирішує цю проблему, повідомив гендиректор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко.

Він уточнив, що є залежність від сонячної та вітрової генерації, тому відбуваються коливання навіть протягом одного дня. При цьому тривають ремонтні роботи на атомних станціях, що є дуже важливим фактором.

За його словами, у найближчі 6-8 тижнів ситуація з дефіцитом буде складна. Окрім вище описаних проблем з генерацією, додається зростання споживання, зазначив він.

"Зараз вже декілька тижнів працює нова логіка розподілу між регіонами України. Що виключає фактор критичної інфраструктури і інші. Там є ще декілька змін, які повинні запровадити і воно запрацює.

Графіки у Києві як були 6 груп та біла, сіра та чорні зони, так і залишились.

Він уточнив, що ймовірність відключень у "сірих зонах" є особливо високою під час пікового споживання.

За словами Коваленка, світло має бути у "білих зонах". Якщо його немає - необхідно заповнити заявку на сайті мереж.

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