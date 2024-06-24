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Критически не хватает внутренней генерации электроэнергии, в ближайшие 6-8 недель ситуация с дефицитом будет сложная, — Yasno

19:56, 24 июня 2024
В Киеве в ближайшие недели свет могут отключать в «серых зонах» графиков, – гендиректор Yasno Сергей Коваленко.
Критически не хватает внутренней генерации электроэнергии, в ближайшие 6-8 недель ситуация с дефицитом будет сложная, — Yasno
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В энергосистеме критически не хватает внутренней генерации электроэнергии из-за обстрелов. Настолько критично, что даже импорт, который на максимуме, не решает эту проблему, сообщил гендиректор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко.

Он уточнил, что есть зависимость от солнечного и ветрового поколения, поэтому происходят колебания даже в течение одного дня. При этом продолжаются ремонтные работы на атомных станциях, что является очень важным фактором.

По его словам, в ближайшие 6-8 недель ситуация с дефицитом будет сложной. Кроме вышеописанных проблем с генерацией, прибавляется рост потребления, отметил он.

Сейчас уже несколько недель работает новая логика распределения между регионами Украины. Что исключает фактор критической инфраструктуры и другие. Там есть еще несколько изменений, которые должны ввести и оно заработает.

Графики в Киеве как были 6 групп и белая, серая и черные зоны, так и остались.

Он уточнил, что вероятность отключений в "серых зонах" особенно высока во время пикового потребления.

По словам Коваленко, свет должен быть в "белых зонах". Если его нет – необходимо заполнить заявку на сайте сетей.

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