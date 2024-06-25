Правительство опубликовало Порядок проведения базовой общевойсковой подготовки граждан Украины, получающих высшее образование, и полицейских

Соискатели высшего образования женского пола могут быть привлечены к такой подготовке, если они изъявили такое желание, не позднее чем за 6 месяцев до начала практической подготовки базовой подготовки.

Кабмин опубликовал Порядок проведения базовой общевойсковой подготовки граждан Украины, получающих высшее образование и полицейских. Он был утвержден постановлением от 21 июня 2024 г. №734.

Установлено, что организация и сопровождение базовой общевойсковой подготовки соискателей высшего образования и полицейских возлагается на Министерство обороны, Министерство образования и науки, Министерство внутренних дел, другие государственные органы и органы местного самоуправления (по согласию), к сфере управления которых относятся учреждения высшего образования и учреждения образования со специфическими условиями обучения, осуществляющими подготовку полицейских, и Генеральный штаб Вооруженных сил.

Финансовое обеспечение мероприятий по проведению базовой общевойсковой подготовки осуществляется за счет и в пределах средств государственного, местных бюджетов, предусмотренных на соответствующий год для Минобороны, МОН, других государственных органов и органов местного самоуправления, в сферу управления которых входят соответствующие учебные заведения, средства учредителей частных заведений высшего образования и других источников, не запрещенных законодательством.

Порядок определяет процедуру проведения базовой общевойсковой подготовки (базовая подготовка) граждан Украины, получающих высшее образование и полицейских.

Базовую подготовку проходят граждане Украины мужского пола (женского пола — добровольно), обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования.

Базову підготовку згідно з навчальним планом проходять:

курсанти вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти;

курсанти закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських;

поліцейські під час проходження первинної професійної підготовки у закладах освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських.

Від проходження базової підготовки звільняються громадяни, які:

визнані за станом здоров’я непридатними до військової служби;

до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;

проходили військову службу;

мають сертифікат про проходження базової підготовки та здобуття військово-облікової спеціальності.

Базова підготовка проводиться з метою здобуття громадянами України військово-облікової спеціальності, навичок і умінь, необхідних для виконання конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України.

Базова підготовка здобувачів вищої освіти проводиться у закладах вищої освіти усіх форм власності, вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, навчальних частинах (центрах) Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення та Держспецтрансслужби, закладах освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських, та тренінгових центрах органів поліції.

Для проведення базової підготовки у закладах вищої освіти та закладах освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських, у порядку, визначеному законодавством у сфері освіти і статутом закладу освіти, утворюються відповідні структурні підрозділи.

Утворення зазначених структурних підрозділів та комплектування посад науково-педагогічних, педагогічних працівників здійснюється закладом вищої освіти та закладом освіти із специфічними умовами навчання, що здійснює підготовку поліцейських, з урахуванням чисельності здобувачів освіти, які залучаються до проходження базової підготовки, та навчального навантаження на одну ставку науково- педагогічного, педагогічного працівника, необхідного для проведення базової підготовки.

На посади науково-педагогічних, педагогічних працівників для забезпечення проведення базової підготовки призначаються особи, які мають відповідний рівень вищої освіти згідно із законодавством у сфері освіти та спроможні за віком і станом здоров’я якісно проводити заняття, насамперед звільнені з військової служби, ветерани війни або ветерани військової служби.

У разі відсутності можливості утворення у закладі вищої освіти відповідного структурного підрозділу для проведення базової підготовки керівник такого закладу зобов’язаний організувати базову підготовку у закладах вищої освіти, в яких проводиться зазначена підготовка, в межах адміністративно-територіальної одиниці з укладенням відповідних договорів між цими закладами про надання та оплату освітніх послуг з базової підготовки.

Базова підготовка включається до освітніх програм і навчальних планів закладів вищої освіти усіх форм власності та закладів освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських, як окрема навчальна дисципліна і складається з теоретичної підготовки в обсязі трьох кредитів ЄКТС, яка проводиться в цих закладах освіти, та практичної підготовки в обсязі семи кредитів ЄКТС, яка проводиться у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, навчальних частинах (центрах) Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення, Держспецтрансслужби (далі — навчальні військові частини) та закладах освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських. Практична підготовка може проводитися в регіональних (навчальних) центрах підготовки населення до національного спротиву та тренінгових центрах органів поліції.

Теоретична та практична підготовка базової підготовки курсантів та поліцейських, які навчаються в закладах освіти, зазначених в абзацах третьому — п’ятому пункту 2 цього Порядку, проводиться згідно з навчальними планами у строки, визначені графіком навчального процесу, та відповідно до законодавства, яке регулює питання проходження служби цими категоріями осіб.

Сукупність вимог до змісту та результатів освітньої діяльності закладів вищої освіти та закладів освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських, пов’язаних з базовою підготовкою, послідовність вивчення тем навчальної дисципліни, форми організації освітнього процесу та види навчальних занять, кількість годин, відведених на їх опанування, форми та засоби поточного і підсумкового контролю визначаються типовою програмою навчальної дисципліни «Базова загальновійськова підготовка», яка розробляється та затверджується Генеральним штабом Збройних Сил за погодженням з МОН.

На підставі зазначеної типової програми заклади вищої освіти та заклади освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських, розробляють власні програми навчальної дисципліни «Базова загальновійськова підготовка», які погоджуються з Генеральним штабом Збройних Сил.

Організація та забезпечення теоретичної підготовки базової підготовки покладається на МОН, інші державні органи та органи місцевого самоврядування, до сфери управління яких належать заклади вищої освіти, заклади освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських, та на приватні заклади вищої освіти.

Теоретична підготовка базової підготовки включається до навчальних планів закладів вищої освіти:

для здобувачів вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти — на другому році навчання;

для здобувачів вищої освіти на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра та освітнього ступеня молодшого бакалавра — на першому році навчання.

Під час організації базової підготовки за сприяння і допомогою місцевих держадміністрацій (військових адміністрацій), органів місцевого самоврядування, громадських організацій та об’єднань, у тому числі громадських об’єднань ветеранів війни, можливо проведення додаткових занять з метою набуття навичок ведення вогню із стрілецької зброї на сертифікованих стрільбищах, у тирах та на інтерактивних тренажерах з дотриманням правил безпеки під час поводження із зброєю та боєприпасами. Проведення додаткових занять здійснюється за рахунок коштів вказаних органів, установ, організацій та об’єднань. Зазначена підготовка до загального розрахунку часу проведення базової підготовки не зараховується.

Організація та забезпечення практичної підготовки базової підготовки покладається на Генеральний штаб Збройних Сил.

Організація та забезпечення практичної підготовки базової підготовки у закладах освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських, тренінгових центрах органів поліції, вищих військових навчальних закладах, навчальних частинах (центрах) Держприкордонслужби та Національної гвардії покладається на МВС.

З метою організації практичної підготовки базової підготовки МОН подає до 30 грудня поточного року Генеральному штабу Збройних Сил узагальнену інформацію про чисельність здобувачів вищої освіти закладів вищої освіти усіх форм власності, які плануються для проходження практичної підготовки базової підготовки у наступному році (за адміністративно-територіальним поділом та статтю здобувачів вищої освіти).

МВС подає до 30 грудня поточного року Генеральному штабу Збройних Сил інформацію про чисельність здобувачів вищої освіти закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських, вищих військових навчальних закладів Держприкордонслужби та Національної гвардії, за винятком осіб, зазначених в абзацах третьому та четвертому пункту 2 цього Порядку.

Генеральний штаб Збройних Сил з урахуванням отриманої від МОН та МВС інформації проводить відповідні розрахунки щодо ресурсного забезпечення практичної підготовки базової підготовки, розробляє та затверджує план розподілу місць проходження здобувачами вищої освіти практичної підготовки базової підготовки та доводить його до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, приватних закладів вищої освіти в частині, що їх стосується, а також МОН, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, до сфери управління яких належать заклади вищої освіти, які надсилають витяги із зазначеного плану до відповідних закладів вищої освіти.

МВС до 30 листопада поточного року розробляє та затверджує план розподілу місць проходження практичної підготовки базової підготовки здобувачами освіти, зазначеними в абзацах третьому — п’ятому пункту 2 цього Порядку, закладів освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських, та вищих військових навчальних закладів Держприкордонслужби та Національної гвардії.

Практична підготовка базової підготовки проводиться після опанування теоретичної підготовки у поточному навчальному році строком до одного місяця протягом травня — жовтня за рахунок часу, відведеного на канікулярну відпустку здобувачів вищої освіти.

Дозвіл на перенесення практичної підготовки базової підготовки на наступний рік для здобувачів вищої освіти, які не пройшли її з поважних причин, надається керівником закладу вищої освіти, в якому проводиться базова підготовка таких здобувачів.

Проходження практичної підготовки базової підготовки для здобувачів освіти чоловічої статі є обов’язковою умовою опанування відповідної освітньої програми (у тому числі бакалавра, магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування).

Відмова здобувача освіти чоловічої статі, який визнаний придатним до військової служби, від проходження практичної підготовки базової підготовки є підставою для його відрахування із закладу освіти відповідно до законодавства у сфері освіти.

Практичну підготовку базової підготовки проходять здобувачі вищої освіти, які досягли 18-річного віку, за винятком осіб, зазначених в абзацах третьому та четвертому пункту 2 цього Порядку.

Здобувачі вищої освіти жіночої статі можуть бути залучені до такої підготовки, якщо вони виявили на це бажання, не пізніше ніж за шість місяців до початку практичної підготовки базової підготовки.

Перед направленням для проходження практичної підготовки базової підготовки здобувачі вищої освіти проходять медичний огляд у порядку, що визначається Міноборони, за винятком осіб, зазначених в абзацах третьому — п’ятому пункту 2 цього Порядку.

На громадян України, які проходять практичну підготовку базової підготовки, поширюються права та обов’язки, встановлені законами для військовозобов’язаних, призваних на навчальні (перевірочні) збори.

Направлення здобувачів вищої освіти до навчальних військових частин для проходження практичної підготовки базової підготовки здійснюється територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки за списками, наданими керівниками закладів вищої освіти, на базі яких проводиться базова підготовка, згідно з планом розподілу місць проходження здобувачами вищої освіти практичної підготовки базової підготовки, за винятком осіб, зазначених в абзацах третьому — п’ятому пункту 2 цього Порядку.

Перевезення здобувачів вищої освіти від закладів вищої освіти до місць проходження практичної підготовки базової підготовки, які визначаються Генеральним штабом Збройних Сил, та у зворотному напрямку здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, передбачених на відповідний рік для Міноборони, а також інших не заборонених законодавством джерел.

Перевезення здобувачів освіти, зазначених в абзацах третьому — п’ятому пункту 2 цього Порядку, від закладів освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських, та вищих військових навчальних закладів Держприкордонслужби та Національної гвардії до місць проходження практичної підготовки базової підготовки, які визначаються МВС, та у зворотному напрямку здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, передбачених на відповідний рік для МВС, Національної поліції, Держприкордонслужби та Національної гвардії, а також інших не заборонених законодавством джерел.

До проведення практичної підготовки базової підготовки залучаються науково-педагогічні, педагогічні працівники закладів освіти, в яких проводиться базова підготовка, інструкторсько-викладацький (інструкторський) склад навчальних військових частин та тренінгових центрів органів поліції.

Практична підготовка базової підготовки завершується здійсненням підсумкового контролю, за результатами якого визначається готовність здобувача освіти до проходження військової служби за військово-обліковою спеціальністю.

Порядок здійснення підсумкового контролю здобувачів освіти визначається Генеральним штабом Збройних Сил.

Громадяни України, які успішно завершили базову підготовку, складають Військову присягу.

Здобувачі вищої освіти, які успішно завершили базову підготовку, склали Військову присягу, отримують сертифікат про проходження базової підготовки та здобуття військово-облікової спеціальності встановленого зразка, що видається навчальною військовою частиною або закладом освіти, в якому проводилася практична підготовка базової підготовки, за винятком осіб, зазначених в абзацах третьому — п’ятому пункту 2 цього Порядку.

Списки цих здобувачів вищої освіти в 10-денний строк після складення Військової присяги надсилаються керівниками навчальних військових частин територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки, якими такі здобувачі направлені до навчальних військових частин для проходження практичної підготовки базової підготовки, та керівникам закладів вищої освіти, в яких проводилася їх теоретична підготовка базової підготовки.

Списки здобувачів освіти, зазначених в абзацах четвертому та п’ятому пункту 2 цього Порядку, які успішно завершили базову підготовку, склали Військову присягу та отримали сертифікат про проходження базової підготовки та здобуття військово-облікової спеціальності, в 10-денний строк надсилаються керівниками закладів освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських, до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за місцем їх перебування на військовому обліку.

Міноборони з метою забезпечення проведення на належному рівні базової підготовки:

разом з МОН та Генеральним штабом Збройних Сил здійснює координацію діяльності центральних органів виконавчої влади, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, до сфери управління яких належать заклади вищої освіти, заклади освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських, та приватних закладів вищої освіти з питань організації та проведення базової підготовки та контроль за її станом;

разом з Генеральним штабом Збройних Сил та Держспецтрансслужбою організовує забезпечення підпорядкованих навчальних військових частин озброєнням та військовою технікою, автомобільними транспортними засобами, пально-мастильними матеріалами, навчальною літературою та іншим майном, необхідним для проведення практичної підготовки базової підготовки;

разом з МОН організовує підвищення кваліфікації науково- педагогічних і педагогічних працівників закладів вищої освіти (не менше 30 годин) у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти та закладах вищої освіти з питань базової підготовки;

разом з МВС організовує підвищення кваліфікації науково- педагогічних і педагогічних працівників закладів освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських, а також інструкторсько-викладацького (інструкторського) складу (не менше 30 годин) у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти з питань базової підготовки;

здійснює інші повноваження, визначені у цьому Порядку.

МОН, інші державні органи та органи місцевого самоврядування, до сфери управління яких належать заклади вищої освіти, та приватні заклади вищої освіти:

забезпечують проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо порядку проходження базової підготовки громадянами України, які здобувають вищу освіту;

організовують та забезпечують проведення теоретичної підготовки базової підготовки;

забезпечують заклади вищої освіти необхідною матеріально- технічною базою для проведення теоретичної підготовки базової підготовки здобувачів вищої освіти відповідно до переліку матеріальних і технічних засобів, що визначається Генеральним штабом Збройних Сил;

здійснюють в межах повноважень контроль за станом проведення базової підготовки;

здійснюють інші повноваження, визначені у цьому Порядку.

МВС, Національна поліція, Держприкордонслужба та Національна гвардія:

здійснюють в межах повноважень контроль за станом організації та проведення базової підготовки в закладах освіти, які належать до сфери їх управління, а також за видачею здобувачам освіти сертифікатів про проходження базової підготовки та здобуття військово-облікової спеціальності;

організовують ведення обліку здобувачів освіти, які пройшли базову підготовку;

разом із Генеральним штабом Збройних Сил вживають заходів до складення Військової присяги здобувачами освіти, які пройшли базову підготовку в закладах освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських;

разом з Міноборони організовують підвищення кваліфікації науково- педагогічних і педагогічних працівників закладів освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських, а також інструкторсько-викладацького (інструкторського) складу, який залучається до проведення практичної підготовки базової підготовки (не менше 30 годин), з питань базової підготовки;

забезпечують заклади освіти, які належать до сфери їх управління, необхідною матеріально-технічною базою для проведення базової підготовки;

здійснюють інші повноваження, визначені у цьому Порядку.

Генеральний штаб Збройних Сил:

організовує та забезпечує вжиття заходів до проведення практичної підготовки базової підготовки;

розробляє та затверджує:

типову програму навчальної дисципліни “Базова загальновійськова підготовка” за погодженням з МОН;

план розподілу місць проходження здобувачами вищої освіти практичної підготовки базової підготовки за територіальним принципом;

визначає:

перелік матеріальних і технічних засобів та вимоги до матеріально- технічної бази для проведення базової підготовки;

нормативи чисельності інструкторсько-викладацького складу навчальних військових частин, який залучається до проведення практичної підготовки базової підготовки;

потребу у фінансовому забезпеченні заходів з практичної підготовки базової підготовки і здійснює розподіл фінансового забезпечення між навчальними військовими частинами Збройних Сил, у яких проводиться практична підготовка базової підготовки;

здійснює контроль якості та повноти проведення базової підготовки;

організовує підготовку (підвищення кваліфікації) інструкторсько- викладацького складу, який залучається до проведення практичної підготовки базової підготовки;

організовує ведення обліку здобувачів освіти, які пройшли базову підготовку;

здійснює інші повноваження, визначені у цьому Порядку.

Повноваження керівників закладів вищої освіти та керівників навчальних військових частин, науково-педагогічних (педагогічних) працівників закладів вищої освіти, інструкторсько-викладацького складу навчальних військових частин щодо організації та проведення базової підготовки визначаються Міноборони та МОН.

Особливості організації базової підготовки у закладах освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах (частинах) Держприкордонслужби, Національної гвардії та тренінгових центрах органів поліції визначаються МВС за погодження з Міноборони.

Автор: Наталья Мамченко

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