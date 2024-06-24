Для того, чтобы обучение не превратилось в инструмент избегания мобилизации, – МОН разъяснило новые правила поступления в аспирантуру

Поступление в аспирантуру будет осуществляться исключительно по государственному заказу: МОН опубликовало разъяснение об обновленных правилах поступления в аспирантуру в 2024 году.

Чрезмерный ажиотаж к обучению в аспирантуре среди мужчин призывного возраста побуждает МОН изменить правила вступления на третий уровень высшего образования. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.

В частности, чтобы обучение в аспирантуре не превратилось в коррупционный инструмент избегания мобилизации, в 2024 году отменено поступление на дневную форму обучения по контракту и откорректированы правила возобновления обучения в аспирантуре.

Вступление в аспирантуру в этом году будет осуществляться исключительно по государственному заказу, в то же время бюджетных мест станет вдвое больше, чтобы дать возможность всем, кто действительно желает получить степень доктора философии (а не просто избежать мобилизации через аспирантуру), это сделать с полной поддержкой от государства. Вступление на обучение в аспирантуре по контракту в этом году будет возможно только на заочной и вечерней формах.

До 2022 года в аспирантуру ежегодно поступало 7-8 тысяч человек. Для сравнения: в 2024 году на тест для поступления в магистратуру и аспирантуру записалось более 246 тыс. человек. Из них 91 561 человек – это мужчины в возрасте 25-60 лет, у которых уже есть степень магистра или специалиста. Такое количество четко указывает, что желание поступить в аспирантуру не мотивировано желанием проводить исследования или поступать на путь научной или преподавательской карьеры, а скорее другими факторами. Кроме того, существует ряд схем, незаконно предлагающих обеспечить потенциальным аспирантам вступление на дневную форму за контракт во избежание мобилизации.

Изменения обновляются в соответствии с Порядком приема на обучение для получения степени бакалавра, магистра, доктора философии / доктора искусства в 2024 году. Также изменения действуют на основе специального приказа МОН, который принят, исходя из специальных полномочий, предоставленных законом «Об образовании» на период военного положения.

Относительно изменений в Порядок приема на обучение для получения высшего образования в 2024 году:

Сохраняется ЕВЭ (единый вступительный экзамен) для всех поступающих в аспирантуру, но изменяется вес его компонентов при расчете конкурсного балла. Поэтому все, кто зарегистрировался на ЕВЭ в 2024 году, составляют его.

Допуском к вступительным экзаменам во всех ЗВО и научных учреждениях устанавливается оценка ЕВЭ в части ТЗНК на уровне 160 баллов.

Относительно ЕВЭ в части иностранного языка, оценка поступающего может не учитываться в конкурсном балле при поступлении в аспирантуру. Это будет решаться по усмотрению учреждения/учреждения, которое может учесть экзамен по иностранному языку или установить собственный экзамен. А оценка, полученная в результате составления ЕВЭ в части иностранного языка, остается обязательной для поступления на магистерские программы.

В части специального приказа МОН предусматриваются следующие нововведения:

Вступление на аспирантуру в 2024 году возможно только на дневную форму обучения по государственному заказу. Важно: в 2024 году невозможно вступление в аспирантуру на дневную форму обучения по контракту.

Увеличивается количество бюджетных мест с традиционных 3200 до 7000. Таким образом, количество реальных аспирантов, которые на самом деле желают осуществлять научную работу и развиваться в аспирантуре будет обеспечено. Именно ЗВО и научные учреждения, после первичного составления ЕВЭ всеми желающими, своими вступительными испытаниями будут выбирать тех самых талантливых поступающих.

За контрактом остается заочная, а также вечерняя формы (последняя — как по государственному заказу, так и по контракту). Важно: вечерняя и заочная формы обучения не предусматривают отсрочку от мобилизации.

Перевод из других форм обучения на дневную форму обучения будет недоступен.

Возобновление обучения на дневной форме разрешается только лицам, не военнообязанным, а также другим категориям, которым законно разрешено прерывать обучение (беременность, военная служба, медики и т.п.).

Специальный приказ издан на основе особых полномочий МОН на период действия военного положения. Это предусмотрено статьей 57(1) закона «Об образовании».

«МОН отмечает, что образование — это не средство уклонения от конституционного долга. Обучение в аспирантуре является ответственным процессом, который имеет целью углублять исследовательские достижения и развивать научный пласт украинского образования в целом. Тем самым мы обеспечиваем право на образование, в частности, в сохранении легитимности аспирантов», - подчеркнули в МОН.

Автор: Наталья Мамченко

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