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В УПК внесут изменения относительно сроков досудебного расследования

08:15, 25 июня 2024
Из УПК исключат норму о том, что следственный судья отказывает в удовлетворении ходатайства о продлении срока досудебного расследования до уведомления о подозрении в случае его противоправности и необоснованности.
В УПК внесут изменения относительно сроков досудебного расследования
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Из Уголовного процессуального кодекса исключат ч. 4 статьи 295-1 УПК, предусматривающую, что следственный судья отказывает в удовлетворении ходатайства о продлении срока досудебного расследования до уведомления лица о подозрении в случае его противоправности и необоснованности.

Так, Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности 21 июня рекомендовал к принятию за основу законопроект №11265 о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс по усовершенствованию порядка осуществления уголовного производства в условиях военного положения.

Как указывают инициаторы, в соответствии с Законом №3509-IX от 8 декабря 2023 года «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины об усилении самостоятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры» исключены ч. 2 статьи 219 УПК и отменены положения об исчислении сроков досудебного расследования с момента внесения сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований или вынесения постановления о начале досудебного расследования в порядке, установленном статьей 615 УПК, до дня уведомления о подозрении.

В то же время в частях второй и четвертой статьи 2951 УПК остаются положения о продлении срока досудебного расследования до уведомления о подозрении, которые также необходимо исключить.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 8 декабря 2023 г. Верховная Рада приняла закон об отмене «правок Лозового» №3509-IX, которым были внесены изменения в УПК, в частности изменены положения об исчислении сроков досудебного расследования.

Таким образом, срок досудебного расследования теперь исчисляется с момента уведомления лица о подозрении до дня обращения в суд с обвинительным актом, ходатайством о применении принудительных мер, ходатайством об освобождении лица от уголовной ответственности, ходатайством о закрытии уголовного производства или до дня принятия решения о прекращении уголовного производства.

До изменений срок досудебного расследования исчислялся с момента внесения сведений об уголовном правонарушении в ЕРДР или вынесении постановления о начале досудебного расследования в порядке, установленном статьей 615 УПК, до дня обращения в суд с обвинительным актом, ходатайством о применении принудительных мер.

В то же время в статье 295-1 УПК остаются положения о продлении срока досудебного расследования до уведомления о подозрении.

Кроме того, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», этим же законопроектом 11265 предлагается законодательно урегулировать вопросы обеспечения осуществления уголовных производств, которые не завершились принятием судебного решения по существу в связи с тем, что материалы уголовных производств в целом или их отдельные части были уничтожены, потеряны в результате вооруженной агрессии, временной оккупации или находятся во владении незаконных органов.

Автор: Наталья Мамченко 

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