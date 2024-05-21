В Верховной Раде предлагают освободить от дальнейшего отбывания наказания осужденных лиц, не отбывших наказание в результате вооруженной агрессии – при каких условиях

Осужденных, не отбывших назначенное приговором суда наказание в результате вооруженной агрессии, временной оккупации отдельных территорий Украины, по решению суда предлагают освободить от дальнейшего отбывания наказания.

Группа народных депутатов во главе с председателем Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Сергеем Ионушасом зарегистрировали законопроект 11265 о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс по усовершенствованию порядка осуществления уголовного производства в условиях военного положения.

В частности, предлагается положения Заключительных и переходных положений Уголовного кодекса дополнить новым п. 24, согласно которому осужденные лица, не отбывшие в установленном законом порядке назначенное приговором суда наказание в результате вооруженной агрессии против Украины, временной оккупации отдельных территорий Украины, по решению суда освобождаются от дальнейшего отбывание этого наказания, кроме лиц, осужденных к пожизненному лишению свободы или за совершение уголовных правонарушений против основ национальной безопасности Украины, предусмотренных статьями 109-114-2, пытки, предусмотренные ч. 3 статьи 127, против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, предусмотренных статьями 437–439 и ч. 1 статьи 442 УК, если со дня вступления в законную силу такого обвинительного приговора истекли сроки, определенные статьей 80, ч. 3 статьи 106 настоящего Кодекса.

Напомним, что статья 80 УК определяет такие сроки освобождения от отбывания наказания, если со дня вступления в силу обвинительного приговора он не был исполнен:

2 года – в случае приговора к наказанию менее строгого, чем ограничение свободы;

3 года – в случае приговора к наказанию в виде ограничения свободы;

5 лет – при осуждении к наказанию в виде лишения свободы за нетяжкое преступление, а также при осуждении к лишению свободы на срок не более 5 лет за тяжкое преступление;

10 лет – в случае приговора к наказанию в виде лишения свободы сроком более 5 лет за тяжкое преступление, а также при осуждении к лишению свободы сроком не более 10 лет за особо тяжкое преступление;

15 лет – в случае приговора к наказанию в виде лишения свободы сроком более 10 лет за особо тяжкое преступление.

Обвинительные приговоры, сроки давности исполнения которых не истекли, а также в отношении лиц, приговоренных к пожизненному лишению свободы или за совершение уголовных правонарушений против основ национальной безопасности, предусмотренных статьями 109-114-2, пытки, предусмотренные ч. 3 статьи 127, против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, предусмотренных статьями 437–439 и ч. 1 статьи 442 УК, пересматриваются судом по части определения отбытого срока наказания.

К отбытому сроку наказания суд относит срок, отбытый в установленном законом порядке и срок со дня, когда исполнение в установленном законом порядке невозможно в результате вооруженной агрессии, временной оккупации, до дня возвращения лица на территорию, подконтрольную Правительству Украины.

В отбытый срок наказания не засчитывается срок, во время которого лицо уклонялось от отбывания наказания. Положения этого пункта не применяются при передаче лиц для отбывания наказания в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом или международным договором Украины.

Кроме того, предлагается дополнить статью 280 УПК и предусмотреть возможность после остановки досудебного расследования проведения процессуальных действий, направленных на возобновление материалов уголовного производства, материалы которого в целом или их отдельные части были уничтожены, утрачены в результате вооруженной агрессии, временной оккупации отдельных территорий Украины или находятся в владении незаконных органов (должностных, должностных лиц).

Также предлагается дополнить ч. 1 статьи 303 УПК и предусмотреть возможность обжалования решения следователя, дознавателя, прокурора об отказе в возобновлении досудебного расследования, материалы которого в целом или его отдельные части были уничтожены, утраченные в результате вооруженной агрессии против Украины, временной оккупации отдельных территорий Украины или находятся во владении незаконных органов (должностных, должностных лиц).

Проектом Закона предлагается дополнить ч. 1 статьи 407 УПК и предусмотреть полномочия суда апелляционной инстанции остановить уголовное производство, материалы которых в целом или их отдельные части были уничтожены, утрачены в результате вооруженной агрессии, временной оккупации или находятся во владении незаконных органов (должностных, служебных лиц) по результатам рассмотрения апелляционной жалобы.

Также предлагается дополнить ч. 1 статьи 436 УПК и предусмотреть полномочия суда кассационной инстанции закрыть кассационное производство по результатам рассмотрения кассационной жалобы.

Авторы законопроекта также предлагают дополнить ч. 1 статьи 537 УПК и ч. 2 статьи 539 УПК и предусмотреть особенности решения судом вопросов об освобождении от дальнейшего отбывания наказания осужденных лиц, не отбыли в установленном законом порядке назначенное наказание в результате вооруженной агрессии, временной оккупации отдельных территорий Украины.

Также проектом Закона предлагается положения УПК дополнить новым разделом IX-3 «Особенности досудебного расследования и судебного производства, осуществление которых невозможно в результате вооруженной агрессии против Украины, временной оккупации отдельных территорий Украины», которым устанавливаются особенности осуществления досудебного расследования и судебного производства, осуществление которых невозможно из-за вооруженной агрессии, временной оккупации отдельных территорий Украины и порядок возобновления материалов уголовных дел с целью обжалования судебных решений. Во избежание дублирования положений в части восстановления утраченных материалов уголовного производства проектом Закона предлагается исключить статью 615-1 УПК.

Как указывают авторы, в настоящее время существуют препятствия в осуществлении всестороннего и эффективного расследования уголовных правонарушений и судебного разбирательства уголовных производств, в частности в связи с отсутствием доступа к временно оккупированным территориям Украины.

Следовательно, существует необходимость в законодательном урегулировании вопросов обеспечения осуществления уголовных производств, которые не завершились принятием судебного решения по сути в связи с тем, что материалы уголовных производств в целом или их отдельные части были уничтожены, утрачены вследствие вооруженной агрессии, временной оккупации или находятся во владении незаконных органов (должностных, должностных лиц), порядке исполнения приговоров, вынесенных судами Украины в отношении лиц, отбывавших или отбывающих наказание на временно оккупированной территории Украины и/или на территории рф, а также восстановлением материалов уголовных производств, по которым вынесены судами Украины решения, однако такие материалы в целом или их отдельные части были уничтожены, утрачены в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины, временной оккупации отдельных территорий Украины или находятся во владении незаконных органов (должностных, должностных лиц), что лишает суд возможности пересмотреть судебное решение.

Автор: Наталья Мамченко

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