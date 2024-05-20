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Все решения о западной помощи опаздывают примерно на год, — Владимир Зеленский

20:18, 20 мая 2024
Президент предложил способы, которыми союзники могли бы помочь более напрямую.
Все решения о западной помощи опаздывают примерно на год, — Владимир Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все решения о западной помощи опаздывают примерно на год. Об этом он рассказал в интервью агентству Reuters.

По словам главы государства, западные страны крайне медленно принимают решение о военной помощи Киеву, что усложняет положение ВСУ.

«Все решения, к которым мы, а затем остальные вместе, приходим, опаздывают примерно на год», — заявил Зеленский.

Президент описал доставку помощи, в частности, противовоздушной обороны, например системы Patriot, на которые Украина сильно полагается в войне с рф, как «один большой шаг вперед, но перед этим два шага назад».

Владимир Зеленский предложил способы, которыми союзники могли бы помочь более напрямую.

«Россияне используют 300 самолетов на территории Украины», - сказал он. «Нам нужно по меньшей мере 120-130 самолетов, чтобы противостоять в небе», - добавил Зеленский.

«Вы не можете это обеспечить прямо сейчас? Хорошо… возвращаясь к самолетам, которые у вас есть на территории соседних стран НАТО: поднимайте их… сбивайте цели, защищайте гражданских», — подчеркнул Президент.

«Могут ли они это сделать? Я уверен, что да. Это нападение стран НАТО, причастность? Нет», - добавил Глава государства.

Украинский лидер также отметил, что Киев ведет переговоры с международными партнерами о том, чтобы их оружием наносить удары по российской военной технике на границе и дальше внутри рф. «Пока ничего положительного нет», – сказал он.

Как сообщалось, в Пентагоне не изменили свою позицию, что оружие, которое США предоставляют Украине, следует использовать в пределах украинской территории.

Аналитики Института изучения войны на фоне этого заявили, что запрет США использовать свое оружие для атак по территории рф составляет серьезное препятствие для защиты Украины от российских наступательных операций на севере Харьковской области.

Ограничения, в частности, повлияли на способность Украины наносить удары по военным объектам в рф, создав укрытие в приграничных районах, откуда вражеская авиация может совершать бомбовые и ракетные атаки на украинские позиции и местные населенные пункты, отмечают специалисты.

В этой связи Украина обратилась в администрацию Джо Байдена с запросом на снятие соответствующего запрета. По словам американских чиновников, запрос «пересматривается».

По данным Bloomberg, есть намеки, что Украине разрешат избивать по территории рф американским оружием.

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