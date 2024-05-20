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Усі рішення про західну допомогу спізнюються приблизно на рік, – Володимир Зеленський

20:18, 20 травня 2024
Президент запропонував способи, якими союзники могли б допомогти більш безпосередньо.
Усі рішення про західну допомогу спізнюються приблизно на рік, – Володимир Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що усі рішення про західну допомогу спізнюються приблизно на рік. Про це він розповів у інтерв'ю агентству Reuters.

За словами глави держави, західні країни вкрай повільно ухвалюють рішення про військову допомогу Києву, що ускладнює становище ЗСУ.

«Всі рішення, до яких ми, а потім решта разом, приходимо, запізнюються приблизно на рік», — заявив Зеленський.

Президент описав доставку допомоги, зокрема, протиповітряної оборони, як-от системи Patriot, на які Україна сильно покладається у війні з рф, як «один великий крок вперед, але перед цим два кроки назад».

Володимир Зеленський запропонував способи, якими союзники могли б допомогти більш безпосередньо.

«Росіяни використовують 300 літаків на території України», - сказав він. «Нам потрібно щонайменше 120-130 літаків, щоб протистояти в небі», – додав Зеленський.

«Ви не можете це забезпечити прямо зараз? Добре ... повертаючись до літаків, які у вас є на території сусідніх країн НАТО: піднімайте їх ... збивайте цілі, захищайте цивільних», — наголосив Президент.

«Чи можуть вони це зробити? Я впевнений, що так. Це напад країн НАТО, причетність? Ні», — додав Глава держави.

Український лідер також зазначив, що Київ веде переговори з міжнародними партнерами про те, щоб їхньою зброєю завдавати ударів по російській військовій техніці на кордоні та далі всередині рф. «Поки нічого позитивного немає», - сказав він.

Як повідомлялося, у Пентагоні не змінили свою позицію, що зброю, яку США надають Україні, слід використовувати в межах української території.

Аналітики Інституту вивчення війни на тлі цього заявили, що заборона США використовувати свою зброю для атак по території рф становить серйозну перешкоду для захисту України від російських наступальних операцій на півночі Харківської області.

Обмеження, зокрема, вплинули на здатність України наносити удари по військових об'єктах у рф, створивши укриття в прикордонних районах, звідки ворожа авіація може здійснювати бомбові та ракетні атаки на українські позиції та місцеві населені пункти, відзначають фахівці.

У зв’язку з цим Україна звернулася до адміністрації Джо Байдена  із запитом на зняття відповідної заборони. За словами американських посадовців, запит «переглядається».

За даними Bloomberg, є натяки, що Україні дозволять бити по території рф американською зброєю.

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