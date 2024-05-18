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Є натяки, що Україні дозволять бити по території рф американською зброєю, – Bloomberg

18:06, 18 травня 2024
Україні необхідний такий дозвіл, щоб зупинити наступ окупантів на Харків та частину східних регіонів.
Є натяки, що Україні дозволять бити по території рф американською зброєю, – Bloomberg
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Як повідомлялося, у Пентагоні не змінили свою позицію, що зброю, яку США надають Україні, слід використовувати в межах української території.

Аналітики Інституту вивчення війни на тлі цього заявили, що заборона США використовувати свою зброю для атак по території рф становить серйозну перешкоду для захисту України від російських наступальних операцій на півночі Харківської області.

Обмеження, зокрема, вплинули на здатність України наносити удари по військових об'єктах у рф, створивши укриття в прикордонних районах, звідки ворожа авіація може здійснювати бомбові та ракетні атаки на українські позиції та місцеві населені пункти, відзначають фахівці.

У зв’язку з цим Україна звернулася до адміністрації Джо Байдена  із запитом на зняття відповідної заборони. За словами американських посадовців, запит «переглядається».

За даними Bloomberg, є натяки, що Україні дозволять бити по території рф американською зброєю.

Києву необхідний такий дозвіл, щоб зупинити наступ окупантів на Харків та частину східних регіонів.

Як йдеться у матеріалі, впродовж багатьох місяців доля України була заручницею Конгресу США, коли американські законодавці заблокували пакет допомоги. Але навіть після ухвалення пакету на понад 60 млрд доларів війська Києва перебувають у хиткому становищі.

Видання зазначає, що Україна мало що може зробити, щоб перешкодити нарощенню сил рф, яке відбувається безпосередньо за межами кордону, тому що США виступають проти використання американського потенціалу для атак по території країни-агресора.

«Ось що це означає на практиці. Україна не може використовувати надані США високомобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS) для знищення складів боєприпасів або командних пунктів на російському боці кордону, не може використовувати нещодавно надані ракети великої дальності для нападу на військові або матеріально-технічні цілі в рф. Ймовірно, Київ також навіть не може використовувати засоби протиповітряної оборони, надані США, для націлювання на російські літаки, які використовують «плануючі бомби» для ударів по лінії фронту навколо Харкова, не покидаючи російського повітряного простору», — зазначає Bloomberg.

Видання наголошує, що відповідна політика США «стає руйнівною».

«Розрахунок президента Джо Байдена полягає в тому, що використання зброї США для нападів на російську територію було б занадто ескалаційним. путін, що характерно, грає на цьому страху, погрожуючи напасти на країни НАТО, якщо їхня зброя буде використана таким чином. Але ця загроза є сумнівною, враховуючи, що напад на країни НАТО кардинально змінить цю війну», — йдеться у матеріалі.

Однак, за даними видання, не всі поділяють застереження Байдена. Зокрема, уряд Великої Британії заявив, що не завадить Україні використовувати британську зброю в транскордонних атаках. Можливо, США послідують цьому прикладу, - вказує Bloomberg.

«Раніше стратегія Байдена змінювалася: він неодноразово відмовлявся надати Україні певну зброю, побоюючись ескалації, а потім поступився. Є натяки, що позиція США щодо транскордонних ударів також може змінитися. Ця зміна має відбутися зараз – щоб допомогти Україні пережити жахливі місяці, які попереду», – пише видання.

Водночас сенатори США розійшлись в думках щодо того, чи варто Україні застосовувати американську зброю для ударів по території рф, пише «Голос Америки».

Так, сенатор-демократ Річард Блументаль не виключає, що удари по деяких російських цілях можуть бути виправдані. Сенатор-республіканець Джон Корнін каже, що заборона на використання американської зброї на території рф є помилковою.

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