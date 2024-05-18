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Есть намеки, что Украине разрешат бить по территории рф американским оружием, – Bloomberg

18:06, 18 мая 2024
Украине необходимо такое разрешение, чтобы остановить наступление оккупантов на Харьков и часть восточных регионов.
Есть намеки, что Украине разрешат бить по территории рф американским оружием, – Bloomberg
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Как сообщалось, в Пентагоне не изменили свою позицию, что оружие, которое США предоставляют Украине, следует использовать в пределах украинской территории.

Аналитики Института изучения войны на фоне этого заявили, что запрет США использовать свое оружие для атак по территории рф составляет серьезное препятствие для защиты Украины от российских наступательных операций на севере Харьковской области.

Ограничения, в частности, повлияли на способность Украины наносить удары по военным объектам в рф, создав укрытие в приграничных районах, откуда вражеская авиация может совершать бомбовые и ракетные атаки на украинские позиции и местные населенные пункты, отмечают специалисты.

В этой связи Украина обратилась в администрацию Джо Байдена с запросом на снятие соответствующего запрета. По словам американских чиновников, запрос «пересматривается».

По данным Bloomberg, есть намеки, что Украине разрешат избивать по территории рф американским оружием.

Киеву необходимо такое разрешение, чтобы остановить наступление оккупантов на Харьков и часть восточных регионов.

Как говорится в материале, многие месяцы судьба Украины была «заложницей Конгресса США», когда американские законодатели заблокировали пакет помощи. Но даже после принятия пакета более чем на 60 млрд долларов войска Киева находятся в шатком положении.

Издание отмечает, что Украина мало что может сделать, чтобы воспрепятствовать наращиванию сил рф, которое происходит непосредственно за пределами границы, потому что США выступают против использования американского потенциала для атак по территории страны-агрессора.

«Вот что это означает на практике. Украина не может использовать предоставленные США высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS) для уничтожения складов боеприпасов или командных пунктов на российской стороне границы, не может использовать недавно предоставленные ракеты большой дальности для нападения на военные или материально-технические цели в рф. По всей видимости, Киев также даже не может использовать средства противовоздушной обороны, предоставленные США, для нацеливания на российские самолеты, использующие «планирующие бомбы» для ударов по линии фронта вокруг Харькова, не покидая российское воздушное пространство», — отмечает Bloomberg.

Издание отмечает, что соответствующая политика США «становится разрушительной».

«Расчет президента Джо Байдена состоит в том, что использование оружия США для нападений на российскую территорию было бы слишком эскалационным. путин, что характерно, играет на этом страхе, угрожая напасть на страны НАТО, если их оружие будет использовано таким образом. Но эта угроза сомнительна, учитывая, что нападение на страны НАТО кардинально изменит эту войну», — говорится в материале.

Однако, по данным издания, не все разделяют оговорки Байдена. В частности, правительство Великобритании заявило, что не помешает Украине использовать британское оружие в трансграничных атаках. Возможно, США последуют этому примеру, – указывает Bloomberg.

«Раньше стратегия Байдена менялась: он неоднократно отказывался предоставить Украине оружие, опасаясь эскалации, а затем уступил. Есть намеки, что позиция США по трансграничным ударам также может измениться. Это изменение должно произойти сейчас – чтобы помочь Украине пережить ужасающие месяцы, которые впереди», – пишет издание.

В то же время сенаторы США разошлись во мнениях относительно того, стоит ли Украине применять американское оружие для ударов по территории рф, пишет «Голос Америки».

Да, сенатор-демократ Ричард Блументаль не исключает, что удары по некоторым российским целям могут быть оправданы. Сенатор-республиканец Джон Корнин говорит, что запрет на использование американского оружия на территории рф является ошибочным.

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