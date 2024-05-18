Україна попросила у США зняти заборону на удари американською зброєю по рф, — ЗМІ

Україна звернулася до адміністрації президента США Джо Байдена із запитом на зняття заборони застосування їхньої зброї по території рф. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal з посиланням на американських посадовців і представників оборонного відомства.
Також країна просить США допомогти визначити цілі в рф, по яких Київ міг би завдати удари зброєю власного українського виробництва.
За словами американських посадовців, запит України, який надійшов минулого тижня, «переглядається».
Видання наголошує: якщо США погодяться на такі зміни, це може означати серйозну зміну політики адміністрації Байдена, яка давно прагне зменшити ризик військової ескалації між Вашингтоном і москвою, підтримуючи при цьому Україну.
«Вони дійсно просили (США) про допомогу, щоб завдати удару по росії… Це не стосувалося конкретної системи озброєнь, а додаткової допомоги в нанесенні ударів по росіянах», – сказав генерал Чарльз Браун-молодший.
Речник Білого дому офіційно заявив, що поточна політика США не підтримує надання допомоги із визначенням цілей або використання американської зброї на території рф. «Ми не заохочуємо і не підтримуємо атаки всередині рф, що є нашою давньою політикою», – сказав речник.
Раніше в Інституті вивчення війни заявили, що заборона бити зброєю США по території рф підриває захист України від ворожих наступів.
Як повідомлялося, у Пентагоні не змінили свою позицію, що зброю, яку США надають Україні, слід використовувати в межах української території.
Також Володимир Зеленський виступив проти обмеження використання зброї США для ударів по рф.
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