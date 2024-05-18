Україна попросила у США зняти заборону на удари американською зброєю по рф, — ЗМІ

Також країна просить США допомогти визначити цілі в рф, по яких Київ міг би завдати удари зброєю власного українського виробництва.

Україна звернулася до адміністрації президента США Джо Байдена із запитом на зняття заборони застосування їхньої зброї по території рф. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal з посиланням на американських посадовців і представників оборонного відомства.

Також країна просить США допомогти визначити цілі в рф, по яких Київ міг би завдати удари зброєю власного українського виробництва.

За словами американських посадовців, запит України, який надійшов минулого тижня, «переглядається».

Видання наголошує: якщо США погодяться на такі зміни, це може означати серйозну зміну політики адміністрації Байдена, яка давно прагне зменшити ризик військової ескалації між Вашингтоном і москвою, підтримуючи при цьому Україну.

«Вони дійсно просили (США) про допомогу, щоб завдати удару по росії… Це не стосувалося конкретної системи озброєнь, а додаткової допомоги в нанесенні ударів по росіянах», – сказав генерал Чарльз Браун-молодший.

Речник Білого дому офіційно заявив, що поточна політика США не підтримує надання допомоги із визначенням цілей або використання американської зброї на території рф. «Ми не заохочуємо і не підтримуємо атаки всередині рф, що є нашою давньою політикою», – сказав речник.

Раніше в Інституті вивчення війни заявили, що заборона бити зброєю США по території рф підриває захист України від ворожих наступів.

Як повідомлялося, у Пентагоні не змінили свою позицію, що зброю, яку США надають Україні, слід використовувати в межах української території.

Також Володимир Зеленський виступив проти обмеження використання зброї США для ударів по рф.

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