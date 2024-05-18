Украина попросила у США снять запрет на удары американским оружием по рф, — СМИ

Также страна просит США помочь определить цели в рф, по которым Киев мог бы нанести удары оружием собственного украинского производства.

Украина обратилась в администрацию президента США Джо Байдена с запросом на снятие запрета на применение их оружия по территории рф. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и представителей оборонного ведомства.

Также страна просит США помочь определить цели в рф, по которым Киев мог бы нанести удары оружием собственного украинского производства.

По словам американских чиновников, поступивший на прошлой неделе запрос Украины «пересматривается».

Издание отмечает: если США согласятся на такие изменения, это может означать серьезное изменение политики администрации Байдена, которая давно стремится снизить риск военной эскалации между Вашингтоном и москвой, поддерживая при этом Украину.

«Они действительно просили (США) о помощи, чтобы нанести удар по россии… Это не касалось конкретной системы вооружений, а дополнительной помощи в нанесении ударов по россиянам», – сказал генерал Чарльз Браун-младший.

Спикер Белого дома официально заявил, что текущая политика США не поддерживает оказание помощи с определением целей или использования американского оружия на территории рф. «Мы не поощряем и не поддерживаем атаки внутри рф, что является нашей давней политикой», – сказал спикер.

Ранее в Институте изучения войны заявили, что запрет бить оружием США по территории рф подрывает защиту Украины от вражеских наступлений.

Как сообщалось, в Пентагоне не изменили свою позицию, что оружие, которое США предоставляют Украине, следует использовать в пределах украинской территории.

Также Владимир Зеленский выступил против ограничения использования оружия США для ударов по рф.

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