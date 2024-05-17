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«Це не наступ, це захист», — Володимир Зеленський виступив проти обмеження використання зброї США для ударів по рф

11:12, 17 травня 2024
За словами Президента, Україна повинна захищати свої території, використовуючи західну зброю.
«Це не наступ, це захист», — Володимир Зеленський виступив проти обмеження використання зброї США для ударів по рф
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Як повідомлялося, у Пентагоні не змінили свою позицію, що зброю, яку США надають Україні, слід використовувати в межах української території.

Президент Володимир Зеленський вважає, що заборони на використання західної зброї для ударів по території рф не має бути, оскільки йдеться не про наступ України, а про захист.

«Я не вважаю, що повинні бути якісь заборони, тому що це не про наступ української армії з використанням західної зброї на території росії. Це – захист. Це так само, як превентивні санкції, про які ми всім говорили перед повномаштабним вторгненням. Це те саме. Це попередження», — заявив Глава держави під час зустрічі з журналістами.

Зеленський також зауважив, що у прикордонні рф також є «сіра зона».

«У них там виселення людей тощо. У них також на прикордонні цивільних людей майже немає, з їх сторони. Зі зрозумілих причин», – додав Президент.

Раніше Блінкен відповів на використання зброї США для ударів по рф.

Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на заклик США не бити по російських нафтопереробних заводах, заявивши, що не бачить причини для такої дії. Він наголосив на тому, що бомбардування і пожежі на таких об'єктах можуть вплинути на російський енергетичний ринок, а не на світовий.

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