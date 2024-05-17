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Нова функція Apple дозволить керувати iPad та iPhone тільки за допомогою очей

16:32, 17 травня 2024
У Apple анонсували для користувачів функцію Eye Tracking.
Нова функція Apple дозволить керувати iPad та iPhone тільки за допомогою очей
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Компанія Apple анонсувала нову функцію для людей з обмеженими можливостями, яка з'явиться в iOS 18, iPadOS 18 та visionOS 2. Функція отримала назву Eye Tracking.

Вона заснована на штучному інтелекті та дозволить керувати iPhone та iPad рухом очей. Функція використовує передню камеру для відстеження очей.

Всі дані для роботи Eye Tracking зберігаються на пристрої. Додаткове обладнання для роботи функції не потрібно. Вона буде працювати у всіх додатках на iOS та iPadOS.

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