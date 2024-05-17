На Одещині невідомі підпалили релейну шафу, диверсію зірвала працівниця залізниці

В Укрзалізниці повідомили про навмисний підпал релейної шафи.

ілюстративне фото

На Одещині чергова по переїзду помітила займання релейної шафи. Залізничниця миттєво зреагувала та за допомогою вогнегасника ліквідувала пожежу. У цей час по колії проїжджав вантажний поїзд. Про це повідомили в Укрзалізниці.

За попередньою інформацією, це був навмисний підпал залізничного об'єкта сторонніми особами.

Чергова викликала працівників дистанції сигналізації та зв'язку. Вони підтвердили, що роботу релейної шафи вдалося зберегти. Рух потягів не припинявся.

Укрзалізниця звернулася до поліції, СБУ та інших відповідальних органів через можливу диверсію.

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